Babbar jam'iyyar adawa a Angola ta caccaki sakamakon zaben kasar

Shugaban 'yan adawar kasar Angola ya caccaki sakamakon zaben kasar da hukumar zabe ta fitar inda ya bayyana cewa adadin kuri’aun da sanarwa cewa an kada ba daidai ba ne.

Babbar jam'iyyar adawa ta UNITA ta ce tana da shaidun da ke nuna cewa sakamakon da CNE ta fitar ba daidai ba ne.

Kashi 97 cikin 100 na kuri'un da aka kada, hukumar zaben kasar ta ce jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola (MPLA) ta samu rinjaye da kashi 51.07 cikin 100.

Hukumar zaben ta ce jam’iyyar UNITA ta kasar Angola ce ta zo ta biyu da kashi 44.05 na kuri'u.

Da yake bayyani kan banbancin da ke tsakanin kididdigar hukuma da na jam'iyyarsa, Costa Junior ya yi kira hukumomin kasa-da-kasa kan a sake duba alkaluman.

Jam'iyyar MPLA dai ita ce ke mulkin kasar tun bayan samun 'yancin kai daga kasar Portugal a shekarar 1975.

Ana kallon zaben na ranar Laraba a matsayin mafi zafi a kasar tun bayan kaddamar da zaben jam'iyyu da dama a shekarar 1992.

