Equatorial Guinea ta kame dan fafutukar kare hakkin dan Adam gabanin zabe

Wasu jami'an 'yan sandan Equatorial Guinea. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Zubin rubutu: Azima Bashir Aminu Minti 1

Equatorial Guinea ta tsare jagoran wata kungiya ta ''Guinea is also ours'' wadda ta shahara a fagen fafutukar kare hakkin dan Adam a sassan kasar, tsawon kwanaki 18, bayan da ya taimakawa ‘yan adawa a lokacin da ‘yan sanda suka yi wa shalkwatar jam’iyyarsu kawanya, kamar yadda lauyansa da matarsa suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP.