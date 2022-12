Moise Katumbi ya sanar da takarar sa a zaben kasar na Disamba 2023

Sama da shekara guda tsohon gwamnan Katanga ya janye daga fagen siyasa , sai dai a yau juma’a Moïse Katumbi ya bayyana a gidan rediyon RFI da France 24 cewa shi ne dan takarar shugaban kasa a ranar 20 ga Disamba, 2023 a Jamhuriyar Dimokaradiyyar Congo. "Ni dan takara ne saboda halin da ake ciki a Congo yana cike da rudani kuma saboda dole ne in ceci mutanen da ke cikin hadari," in ji shi.

Talla Ci gaban karatu

Shugaban jam'iyyar "Together for the Republic" wanda ke bayyana matsayinsa na gwamna da kuma kwarewarsa, ya yi ikirarin cewa yana da "hangen nesa da kuma shirin" don "sake gina sojoji da tsaron kasar" da kuma "kirkiro da ayyukan yi da kuma samar da ayyukan yi .

Moïse Katumbi ya bayyana a gidan rediyon RFI da France 24 cewa zai fice daga jam'iyyar Sacred Union, gamayyar kawancen shugaban kasa da ke goyon bayan takarar shugaban kasar mai barin gado Félix Tshisekedi.

Rahotanni daga wannan kasa na nuni cewa majalisar jam'iyyarsa ta "Together for Republic" za ta amince da takararsa. “, daga wannan Litinin, 19 ga Disamba a Lubumbashi.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu