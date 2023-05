'Yan adawar Guinea sun zargi gwamnati da kisan masu zanga-zanga

Mahuntan Guinea sun sako wasu shugabannin kungiyoyin fararen hula uku na kasar da suka shafe watanni a gidan yari ranar Laraba ba tare da gidaya musu wani sharadi ba, sa'o'i bayan da aka ce an kashe mutane bakwai a zanga-zangar neman a sake su.

Kawancen ‘yan adawa a kasar Guinea suka ce arangama da aka yi a birnin Conakry ranar Laraba tsakanin mazu zanga-zanga da jami'an tsaro ya yi sanadin mutuwar mutane 7 tare da jikkata wasu akalla 30 sakamakon harbin bindiga da aka yi.

Hukumomin Guinea ba su yi gaggawar amsa bukatar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ba na tabbatar da wadanda aka kashe a birnin Conakry, inda 'yan adawa suka yi kira da a gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin mulkin soja.

Wadanda aka sako

Shugabannin kungiyar National Front for the Defence of the constitution (FNDC) guda uku da aka sako sun hada da Ibrahima Diallo, Mamadou Billo Bah da Oumar Sylla, wanda aka fi sani da Fonike Mangue.

Kawancen 'yan adawa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce mutane 32 ne suka samu raunuka a harbin bindiga yayin da aka kama masu zanga-zangar 56, dai-dai lokacin da suke sabunta kira da a gudanar da sabuwar zanga-zangar lumana a wannan Alhamis.

Wata majiyar lafiya da ta nemi a sakaya sunanta ta ce tun da farko an jikkata akalla masu zanga-zangar takwas da jami’an tsaro biyu.

An kuma gudanar da zanga-zangar a garin Labe da ke arewacin kasar da kuma Nzerekore da ke kudu maso gabas, kamar yadda shaidu a wurin suka bayyana.

