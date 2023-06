An samu nasarar kawar da cutar Marburg a Equatorial Guinea - WHO

Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, ta ce an kawo karshen cutar Marburg a Equatorial Guinea, bayan da aka cika kwanaki 42 ba tare da an samu wanda ya harbu da cutar da ake yiwa lakabi da kanwar Ebola.

WHO ta yabawa jami'an kiwon lafiya da suka taimaka wajen kawar da cutar mai saurin yaduwa da kuma barazana ga rayuwar dan adam. AP - Bui Cuong Quyet

Zubin rubutu: Shamsiyya Haruna