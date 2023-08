'Yan ta'adda sun kwace iko da yankuna masu yawa a arewacin Mali- MDD

Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa cikin kasa da shekara guda mayaka masu ikirarin jihadi a Mali sun yi nasarar kwace iko da fiye da ninkin yankunan da su ke hannunsu a baya, lamarin da ke nuna gazawar gwamnatin Sojin kasar karkashin jagorancin Kanar Assimi Goita.

Talla Ci gaban karatu

Wani jami’in Majalisar da ya gudanar da bincike kan ayyyukan ta’addanci a Mali, rahoton da ya fitar ya bayyana yiwuwar kungiyoyin da ke biyayya ga ISIS da Al-Qaeda su cika kudirinsu na kwace iko da kasar kamar yadda suka nufaci yi a shekarar 2012.

A cewar rahoton wanda Majalisar ta fitar a karshen mako, yarjejeniyar da aka cimma wadda ta kai ga ajje makaman wasu mayaka masu ikirarin jihadi tare da sanyo su cikin al’umma ya baiwa kungiyoyi masu alaka da Al-Qaeda damar sake samun gindin zama a Mali.

Rahoton ya ce cikin kasa da shekara guda kungiyar ISGS ko kuma Islamic State in the Greater Sahara ta kwace iko da fiye da rubanyen yankin da take iko da shi a lardin Gao na arewacin Mali, haka zalika kungiyar JNIM mai biyayya ga al-Qaeda.

Rahoton ya bayyana yadda mayakan ISIL ke ci gaba da matsa kaimi wajen kai muggan hare-haren a yankunan gabashin Menaka da Ansongo na arewacin Gao.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu