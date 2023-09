'Yan fashi 18 ne suka mutu a wata musayar wuta da ‘yan sandan Afirka ta Kudu

Mutum 18 da suka kunshi maza 16 da mata biyu da ake zargi da kasancewa cikin gungun ‘yan fashi da makami ne aka kashe a ranar Juma’a a wani artabu tsakanin su da ‘yan sandan kasar Afirka ta Kudu a arewacin kasar.

Jami’ai ‘yan sandan sun tunkari wani gini da ‘yan fashin ke gudanar da ayyukansu, inda wadanda ake zargin suka bude wuta, a cewar ‘yan sandan yankin.

“Jami’an mu kama daga ‘yan sanda na musamman, jami’an leken asiri, da masu kai daukin gaggawa sun yi musu dirar mikiya a gidan, a lokacin ne suka fara harbin jami’an tsaro, inda aka fara musayar wuta. Harbin ya dauki kusan sa’a daya da rabi, bayan da aka kare, muka gano cewa an kashe maza 16 da mata 2,” in ji Fannie Masemola, kwamishinan ‘yan sandan kasar Afirka ta Kudu.

Ana zargin gungun mutanen da yin fashin manyan motoci masu sulke da ake amfani da su wajen daukar kudi daga bankuna, abin da ya sanya aka shafe kwanaki ana binciken maboyar su.

“Har yanzu jami’an mu na aiki da masu binciken wuraren da ake aikata laifuka, kuma kawo yanzu an gano akalla bindigu guda 7, za mu kara sanin adadin bindigogin da aka gano bayan jami’an mu sun gama aiki a wurin, duk da cewa akwai bama-bamai da da aka gano, a halin yanzu wasu daga cikinsu an kebe su a wani wuri na musamman domin gudun kada su yi yunkurin tserewa,” in ji kwamishinan ‘yan sandan na kasa.

