An hana 'yan gwagwarmaya takara a zaben Hong Kong

‘Yan gwagwarmayar assasa dimokaradiyya da dama ne hukumomi a Hong Kong suka haramta wa tsayawa takara a zaben ‘yan majalisun dokokin yankin dake tafe a watan Satumba mai zuwa, matakin da ‘yan takaran suka bayyana a matsayin cin zarafin masu sukar gwamnatin China.

Wata sanarwa daga hukumomin yankin na Hong Kong ta tabbatar da cewa mutane 12 ne aka haramta wa yin takara, lamarin da ya ta’azzara rikicin siyasa a cibiyar cinikin.

Da dama daga cikin wadanda aka haramta wa takarar, da suka hada da sanannen da gwagwarmayar tabbatar da dimokaradiyya, Joshua Wang, sun wallafa sanarwar haramcin na su a dandalin sada zumunta.

A martanin da ya mayar, Wong ya ce China ta nuna halin ko in kula a game da muradun al’ummar Hong Kong, ta kuma yi katsalandan ga kwarya kwaryar ‘yancin kan yankin a kokarin da take na yin yadda ta so da majlisar dokokinsa.

Saura sanannun ‘yan gwagwarmaya da suka yi fice wajen caccakar China da aka haramata wa tsayawa takara sun hada da Gwyneth Ho, Lester Shum, Tiffany Yuen da Fergus Leung.

Jami’an da China ta nada ne ke jagorancin Hong Kong, amma birnin zai gudanar da zabukan ‘yan majalisa a farkon watan Satumba.

Sai dai hukmomin Beijin sun tsara majalisar mai kujeru 70 ta yadda za ta dawo hannun wakilai masu mara wa China baya, inda rabin kujerun ne aka bada damar takararsu.

