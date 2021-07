Shugabannin da ke cin zalin 'yan jarida a duniya-Rahoton RSF

Kungiyar Kare Hakkin ‘Yan Jarida ta Reporters Without Borders, RSF na shirin wallafa kunshin hotunan shugabannin kasashen duniya 37 da suka yi kaurin-suna wajen take ‘yancin gudanar da aikin jarida. A karon farko, RSF ta sanya mata biyu cikin jerin dodannin da ke cin mutuncin ‘yan jaridar.

An samu sabbin shugabannin kasashen duniya 17 da suka shiga cikin jerin mutanen da RSF ta kira dodannin ‘yan jarida, inda suka bullo da dokokin take hakkokinsu tare da garkame su a gidan yari, baya ga kulla musu kullaliya.

Daga cikin sabbin shiga cikin bakin kundin kungiyar ta RSF, akwai Yarima mai jiran gadon Saudiya, Mohammed Bin Salman, wanda ko kadan bai amince da ‘yancin aikin jarida ba a cewar rahoton.

Daga cikin matakan da Yariman ke dauka kan ‘yan jarida har da yi musu leken asiri da barazana da kuma sace su baya ga azabtar da su.

Reporters Without Borders ta bada misali da kisan da hukumomin Saudiya suka yi wa dan jaridar nan Jamal Khashoggi, tana mai bayyana matakin kashe shi a matsayin jahilci.

Har ila yau, daga cikin sabbin shiga cikin kundin na RSF, har da shugaban Brazil Jair Bolsonaro wanda ya kara kaimi wajen murkushe ‘yan jarida tun bayan bullar annobar Korona.

Kazalika Firaministan Hungary Viktor Orban ya shiga cikin layin dodannin, ganin yadda yake daukar matakan yi wa ‘yancin jarida zagon-kasa.

A bangare guda, a karon farko, an samu mata biyu da suka shiga cikin rahoton da suka hada da Carrie Lam ta Hong Kong wadda take yin matukar biyayya ga shugaban China Xi Jinping, lamarin da ya sa take dabbaka tsarinsa na murkushe gidajen yarida.

Sai kuma Sheikh Hasina ta Bangladesh wadda ita ma ta bullo da wasu dokokin da suka yi sanadiyar garkame ‘yan jarida sama da 70.

