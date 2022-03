Sabon ayarin Sojin Rasha dauke da manyan makamai na gab da shiga birnin Kiev

Ukraine-Rasha

© Satellite image 2022 Maxar Technologies via AP

An hango wani ayarin sojojin Rasha dauke da manyan makamai na ci gaba da taruwa a kusa da birnin Kiev na kasar Ukraine, wannan dai na zuwa a dai dai lokacin da manyan jami’an kasashen biyu suka kawo karshen zagayen farko na tattaunawa don tsagaita wuta tare da shiga tsakanin makociyarsu wato Belerus.

Hotunan da tauraron dan adam na Maxar mallakin Amurka ya dauka daga sararin samaniya, na nuna sojojin da sauran manyan makamai ciki har da jiragen yaki da tankoki sun yi sansani a garin Priybirsk da bai wuce tazaranar mil 40 daga birnin Kiev ba.

Mafi yawan dakarun dai na shiga Ukraine ne daga bangaren arewa wato a iyakar kasar da Belerus, yayinda wasu hotunan ke nuna irin mummunan ta’addadin da wannan yaki ya yi a cikin kwanaki 5, domin ana iya ganin tarkacen gidaje da kuma tankokin yaki da aka lalata a wannan gumurzu.

A jiya litinin dai an yi ganawar farko tsakanin manyan jami’an gwamnatin Rasha da na Ukraine a wani wuri da ke kusa da iyakar Belarus, to sai dai bayan awanni ana wannan tatrtaunawar, bagarorin biyu sun tashi ba tare da cimma wata yarjejeniya ba, to sai sun amince a shirye suke su sake ganawa wani lokaci anan gaba.

A yunkurin da kasashen duniya ke yi na samar da tsagaita wuta kuwa, a jiya litinin shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ke matsasyin shugaban kasashen yankin Turai ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na Rasha Vladirmir Putin, yayin da majiyoyi ke cewa abu na farko da Putin ke bukata shi ne duniya ta yarda da hadewar Crimea.

