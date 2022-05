Spain ta amince da dokar biyan mata masu al'ada

Majalisar zartarwar kasar Spain ta amince da wani kudirin doka wadda zata bada damar biyan matan dake fama da matsalar al’ada kudin hutu wanda shine irin sa na farko a nahiyar Turai.

A karkashin wannan doka duk wata mace da kan fuskanci matsala lokacin da take al’adar ta na wata wata, zata dauki kwanakin hutu yadda take so, kana kuma gwamnati za ta biya ta ba tare da dorawa kamfanin da take aiki nauyin ba.

Sai dai likitoci ne kadai ke da hurumin tabbatar da irin wadannan matan dake fuskantar matsaloli lokacin al’adar su.

Bayan amincewar majalisar ministocin, yanzu za’a gabatarwa majalisar dokoki kudirin domin amincewa da shi kafin ya zama dokar kasa.

Sai dai ya zuwa wannan lokaci babu tabbacin cewar gwamnatin Firaminista Pedro Sanchez na da yawan yan majalisun da zasu goyi bayan shirin a zauren majalisa, duk da matsayin ministar daidaita jinsi Irene Montero cewar dokar ta dauki matsayi akan matsalar da aka dade ana boyewa a shekarun baya.

Ya zuwa wannan lokaci kasashen Koriya ta Kudu da Indonesia ne kawai ke bada irin wannan hutu ga mata saboda matsalar al’ada a duniya.

