An sanya Salman Rushdie a kan na'urar numfashi na wucin gadi

Marubuci dan kasar Birtaniya Salman Rushdie wanda Iran ta bukaci hallaka shi saboda rubutun batancin da ya yi wa Annabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam shekarun da suka gabata na tsaka mai wuya bayan wani hari wuka da aka kai masa a jiya juma'a a New York na kasar Amurka.

An dauke shi da jirgi mai saukar ungulu zuwa wani asibiti a yankin, nan take aka kama maharin kuma aka tsare shi, wanda aka bayyana sunansa da Hadi Matar, mai shekaru 24, daga jihar New Jersey.Rushdie mai shekaru 75, an sanya shi a kan na'urar numfashi ta wucin gadi.

Rushdie, wanda aka haife shi a ranar 19 ga Yuni, 1947 a Bombay, watanni biyu kafin samun 'yancin kai na Indiya.

Rushdie,wanda tarihi ya nuna mana cewa ya fito daga cikin dangin musulmi masu ilimi, masu arziki, masu ci gaba da al'adu , ya cinna wa wani bangare na duniyar musulmi wuta tare da buga wani litafi da aka yiwa sunan "Ayoyin Shaidan".

Al’amarin da ya sa jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini ya fitar da "fatawa" a shekara ta 1989 yana kira da a kashe shi.

Daga Faransa, zuwa Birtaniya,Indiya da wasu kasashen Duniya,Shugabanin kasashen na ci gaba da aikewa da sakon nuna alhinin su biyo bayan wannan hari a kan wannan marubuci na Birtaniya.

