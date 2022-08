Macron na son a tabbatar da gaskiyar abin da ya faru a zamanin mulkin mallaka

Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bukaci tabbatar da gaskiyar abin da ya faru a zamanin mulkin mallaka, a daidai lokacin da ya shiga rana ta biyu a ziyarar da yake yi a Algeria, da zummar gyara alakar da ke tsakanin kasashen biyu.

Ziyarar ta kwanaki uku na zuwa ne bayan kasashen biyu sun dauki watanni suna takun-tsaka a tsakaninsu, yayin da a bana aka cika shekaru 60 cur da Faransa ta kawo karshen mulkin mallakar da ta yi wa Algeria na tsawon shekaru 132.

Kazalika ziyarar ta shugaba Macron na zuwa a daidai lokacin da kasashen Turai ke ta kokarin maye gurbin Rasha ta fannin shigar da makamashi zuwa nahiyar Afrika da kuma sayen makamashin daga Algeria, kasar da ke kan gaba wajen fitar da iskar gas a Afrika.

Jim kadan da ganawarsa da takwaransa na Algeria, shugaba Macron ya ayyana bude sabon babi a dangantakar kasashen biyu , yayin da ya sanar da shirin kafa wani kwamiti hadin guiwa na masana tarihi domin gudanar da nazari kan abin da ya faru a zamanin mulkin mallakar musamman ma, shekaru takwas da aka dauka ana gwabza mummunan yakin da ya lakume dubban rayuka kafin Algeria ta samu ‘yancinta daga Faransa.

A yayin da aka yi masa tambaya kan ya zabi tsakanin alfahari da kuma neman gafara, sai shugaban ya kada baki ya ce, abin da yake so shi ne tabbatar da gaskiya da kuma sanin ainihin abin da ya faru, in kuma ba haka ba, to babu yadda za a fahimci juna a cewarsa.

