Za mu taimakawa Ukraine amma ba da makamai ba - Isra'ila

Ministan tsaron Isra'ila Benny Gantz ya ce Isra'ila ba za ta baiwa kasar Ukraine makamai ba domin yakar Rasha yayin da ake ci gaba da gwabza yakin na tsawon watanni takwas.

Yayin da kasar ke fuskantar hare-haren rokoki da jirage masu saukar ungulu, gwamnatin Isra'ila ta jajanta wa kasar Ukraine tana mai cewa ba za ta iya taimakawa kasar da aka yi wa kawanya da makamai ba.

Gantz ya bayyana hakan ne a ranar Laraba yayin da yake magana da tawagar jakadun Tarayyar Turai, a cewar jaridar The Times of Israel.

Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da Ukraine ta ce za ta gabatar da wata bukata ta musamman da ya shafin tsaron sararin samaniyarta ga Isra'ila, domin taimaka mata da na’urori irin su Iron Dome, amma Gantz ya ce basu shirya sayar da irin wadannan makamai ba.

Gantz ya ce: "Isra'ila tana goyon bayan Ukraine, NATO, da Yammacin Turai. Wannan shi ne abin da muka fada a baya kuma mun maimaita yau. Isra'ila na da manufar tallafawa Ukraine ta hanyar taimakon jin kai, da kuma isar da kayan kariya na ceton rai."

"Ina so in jaddada cewa Isra'ila ba za ta isar da na'urorin makamai zuwa Ukraine ba saboda la'akari da matakan da ake amfani da su,” In ji Gantz.

"Za mu ci gaba da tallafawa Ukraine a cikin iyakokinmu, kamar yadda muka yi a baya," in ji shi.

