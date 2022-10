Bangladesh : An fara kwashe dubban mutane saboda bala'in guguwa

District Administration of Bhola/AFP

Akalla mutum daya ya mutu sannan an kwashe dubunnan mutane daga yankin da wata guguwa mai karfin gaske ta nufa a kasar Bangladesh mai yawan jama'a, a cewar hukumomi.

Kimanin 'yan gudun hijirar Rohingya 33,000 daga Myanmar, wadanda suka tserer zuwa wani tsibiri mai cike da hadari a Bay na Bengal, inbda aka shawarce su da kada su fita ko ina.

Guguwa wadda aka kwatanta da ta wadda ta auku a Arewacin Tekun Atlantika ko kuma guguwa a Arewa maso Yammacin Pasifik wata barazana ce ta yau da kullun da kuma ke haifar da asarar rayuka a gabar tekun arewacin Indiya inda dubun-dubatar mutane ke rayuwa.

Sai dai masana kimiyya sun ce mai yiyuwa ne sauyin yanayi ya sa guguwar ta kara tsananta da kuma yawaita, kuma tuni Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana Bangladesh a matsayin daya daga cikin kasashen da ke fuskantar matsanancin yanayi mafi muni a farkon wannan karni.

Hukumar kula da yanayi ta kasar ta bayyana cewa, guguwar Sitrang mai tafiyar kilomita 88 a cikin sa'a guda, an yi hasashen za ta sauka a kusa da garin Khepupara da ke kudancin Bangladesh da safiyar Talata.

Gwamnatin kasar na shirin kwashe kimanin mutane miliyan 2.5 daga yankunan da suka fi fama da bala'in guguwar kafin saukarta, kamar yadda ministan kula da bala'o'I na kasar Enamur Rahman ya shaidawa manema labarai.

“Tuni aka fara kwashe mutanen tun da safe,” in ji Ministan, inda ya kara da cewa an tanadi matsuguni sama da 7,000 a kokarin da ake na ganin an rage asarar rayuka.

An kwashe akalla mutane 250,000 daga gundumomin da ke gabar teku zuwa matsugunan da aka tanada, kamar yadda wasu ma'aikatan yankin biyu suka shaida wa AFP.

Dubun dubatar masu aikin sa kai ne aka tattara domin wannan kokarin, in ji mai magana da yawun kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Crescent.

A jihar West Bengal da ke makwabtaka da gabashin Indiya, an fara kwashe dubban mutane a matsayin riga-kafi, tare da bude cibiyoyin agaji sama da 100, in ji hukumomi.

A shekarar da ta gabata, an kwashe sama da mutane miliyan guda a gabar tekun gabashin Indiya kafin guguwar Yaas ta afkawa yankin dauke da iskar da karfinta ya kai kilomita 155 a cikin sa'a guda.

