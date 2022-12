Jamus ta kama mutane 25 da ake zargi da yunkurin juyin mulki

An kama mutane 25 a wani samame da aka kai a Jamus bisa zargin yunkurin kifar da gwamnati.

An ce kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da na tsaffin sojoji sun shirya shirin mamaye ginin majalisar dokokin Reichstag tare da kwace mulki.

Ana zargin wani mutum mai suna Heinrich XIII, daga ‘yan babban gida, da kasancewa gaba-gaba wajen kitsa juyin mulkin.

A cewar masu gabatar da kara na tarayya, yana daya daga cikin mutane biyu da ake zargi da hannu a cikin wadanda aka kama a fadin jihohi 11 na Jamus.

An ce maharan sun hada da ‘yan kungiyar Reichsbürger mai tsattsauran ra’ayi, wadda ‘yan hukumomin tsaro suka sanya matai do sosai, kan munanan hare-hare da wariyar launin fata da kyamar baki da take nuna wa.

Sauran wadanda ake zargi sun fito ne daga kungiyar QAnon wadanda suka yi imanin cewa kasarsu na cikin hannun ‘yan tawaye, wadanda ke tafiyar da kasar kan turbar da bata kamata ba.

Ministar harkokin cikin gida Nancy Faeser ta tabbatar wa Jamusawa cewa hukumomi za su mayar da martani da karfin dokar "a kan makiyan dimokuradiyya".

