Tsohon shugaban mulkin sojan Pakistan Pervez Musharraf ya rasu

Tsohon shugaban mulkin soja na Pakistan Pervez Musharraf ya mutu a wani asibiti a Dubai yau Lahadi yana da shekaru 79 bayan doguwar jinya.

Musharraf ya kwace mulki ne a shekara ta 1999 ba tare an zubar da jinni ba, kuma yana aiki lokaci guda a matsayin babban hafsan sojojin Pakistan, babban jami'in gudanarwa, da kuma shugaban kasa lokacin da aka kai harin 11 ga watan Satumba.

Janar Musharraf ya zama babban abokin kawancen Amurka a lokacin da suka mamaye makwabciyar kasar Afganistan.

Wani manazarci Hasan Askari ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa, matakin da Pakistan ta dauka karkashin Musharraf na shiga yakin da ake yi da ta'addanci ya zama alheri.

"Za a tuna da shi a matsayin wanda ya shugabanci Pakistan a wani mawuyacin lokaci."

Manyan hafsoshin sojan kasar "sun bayyana ta'aziyyar rasuwar Janar Pervez Musharraf", a takaice wata sanarwa da bangaren yada labarai na rundunar ya fitar.

Janar Musharraf mai tauraro hudu ya rasu ne a asibiti a birnin Dubai da safiyar yau Lahadi, kamar yadda kafafen yada labarai da wani babban jami’in tsaron kasar suka sanar.

A cikin kusan shekaru tara yana mulkin kasar, Musharraf ya kawo ci gaban tattalin arziki da aka samu a wani bangare mai yawa ta hanyar taimako ko agaji daga Amurka na tsarin tallafawa yaki da ta'addanci.

Kungiyoyin kare hakkin bil Adama sun kuma zarge shi da cin zarafi jama’a, tare da tattara dubban 'yan adawar siyasa a gidan yari.

Shirin Musharraf na komawa kan karagar mulki a shekara ta 2013 ya ci tura lokacin da aka hana shi takara a zaben da Nawaz Sharif ya lashe,mutumin da ya hambarar a shekarar 1999.

An tuhume shi da laifin kashe Bhutto kuma an tsare shi a gidan yari yayin da aka gabatar da jerin kararraki da aka yi masa a gaban kotu.A shekarar 2016 an dage haramcin tafiye-tafiye kuma Musharraf ya tashi zuwa Dubai domin neman magani.Shekaru uku bayan haka, an yanke masa hukuncin kisa a baya saboda cin amanar kasa, dangane da matakin da ya dauka a shekarar 2007 na sanya dokar ta-baci.

