An yi baje kolin abincin Fulani a kasar Jamus

An bude taron baje kolin al’adu da nau’ikan abinci a birnin Berlin na kasar Jamus, domin bayyana wasu al’adu da ba na Turai suke

Nau’ikan abincin Fulani na daga cikin abubuwan da aka bayyana a wannan biki.

Fulani na daya daga cikin manyan makiyaya a yammacin Afirka kuma inda aka kiyasta yawansu da cewa ya tasamma sama da miliyan 20.

Fatmata Binta, ’yar asalin kasar Saliyo kuma wadda ke zaune a Ghana ita ce jakadiyar dafa abinci da kuma yada al’adun Fulani a wurin wannan biki.

Haka kuma tana da gidan cin abinci na makiyaya mai suna 'Dine on a mat’ da nufin bayyana irin dandanon da abincin fulani ke da shi kamar na sauran kabilun sauran kasashen duniya.

"Ina so in yi amfani da ilimin dafe-dafen abinci domin aiwatar da canji kuma na yi imanin cewa na riga na samu nasarar hakan. Kasancewa mai mai ilimi a wannan bangare, yana taimaka mini wajen magance matsalolin da suke addabar mutane, musamman daga irin al’ummar da na fito," in ji Fatmata Binta.

Bikin Gerewol kenan na Fulani a Jamhuriyar Nijar © Wikipedia

Al’adar Fulani ana daukarta daya daga cikin manya-manyan al’adun gargajiya da aka dade ana yada su tun shekaru aru-aru da suka wuce. Har ila yau, duniya tana la'akari da irin wannan al’ada daga cikin nau’ikan al’adun da ake hasashen za su ci gaba da dorewa.

“Abincin Fulani yana dawwama, salon rayuwarmu bam ai sauyawa bace, mu mutane ne da ba sa yawan amfani da kaya, yawancin abubuwan da muke amfani da su sai mun busar da su saboda mu ajiye yadda zai dade muna amfani shi, muna yawan shanya abinci ya bushe saboda tunanin yin kaura zuwa wasu wuraren, ta yaya za mu iya adana danyen abinci idan muna yawan tafiye-tafiye? Ba ma cin abinci da yawa kuma ina ganin wannan darasi ne da duniya za ta iya koya daga gare mu,” in ji Fatmata Binta.

inta ta kasance tana yada yadda al’adun Fulani na Yammacin Afirka suke, kamar yadda take bayyanawa a irin wannan babban biki da aka fi sani da Fonio, wanda ke gudana a birnin Berlin na kasar Jamus.

