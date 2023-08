Amurka: Trump zai mika kansa a kama shi a Georgia

A ranar Alhamis ne tsohon shugaban Amurka, Donald Trump, zai mika wuya a gidan yarin Georgia, abin da ake ganin zai kasance mataki na shari'ar aikata laifuka karo na hudu da yake fuskanta, yayin da yake ci gaba da yakin neman zabe na sake karbe ikon fadar White House.

Talla Ci gaban karatu

Za a tsare tsohon shugaban mai shekaru 77 a gidan yari mai suna Fulton County da ke Atlanta, wanda ake zargi da hada baki da wasu mutane 18 da ake tuhumar su da yunkurin soke sakamakon zaben 2020.

Hukuncin da aka yiwa hamshakin attajirin, wanda zai iya kasancewa karon farko da ya taba fuskantar irin wannan tuhuma, na zuwa ne 'yan sa'o'i kadan bayan ya tarwatsa wata muhawara ta farko da ta kunshi abokan hamayyarsa takwas da ke takarar shugaban kasa a jam'iyyar Republican a 2024.

Watakila Trump ba zai halarci dandalin muhawarar da aka yi a gidan talabijin a Milwaukee, Wisconsin ba, amma ana has ashen zai mayar da hankali kan tambayoyin da za a yi wa 'yan takarar da ke neman tsayawa karkashin inuwar jam'iyyar Republican a shekara mai zuwa.

Da aka tambaye su ko za su goyi bayan Trump a matsayin dan takarar jam’iyyar ko da an same shi da laifi a daya daga cikin laifuka hudu da ya ke fuskanta, kowane dan takara ya daga hannu in ban da tsohon gwamnan Arkansas Asa Hutchinson da tsohon gwamnan New Jersey Chris Christie.

Trump ya yi watsi da tuhume-tuhume guda hudu da aka shigar a kansa a matsayin shirme kuma ya ce ana masa bita da kulli wajen amfani da ma'aikatar shari'a karkashin shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden don dakile yunkurin sa na sake komawa fadar White House.

