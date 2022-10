Saudiyya ta daure wasu ‘yan kasar Masar 10 saboda zargin shirya zanga-zanga

Kotu a kasar Saudiyya ta daure wasu mutum 10 ‘yan kasar Masar har na tsawon shekaru 18 a gidan yari bisa samunsu da laifin kokarin shirya taron tunawa da yakin Larabawa da Isra’ila a shekarar 1973, kamar yadda ‘yan uwa ga mutanen suka shaida wa Kamfanin Dillancin Labarai na AFP.

Mutanen dai ‘yan kabilar Nubian tsiraru ne da ke kasar Masar, kotun ta ce an same su da laifin kokarin kafa kungiyar ta’addanci, in ji daya daga cikin ‘yan uwan, da ya nemi a sakaya sunansa saboda fargabar abin da zai biyo baya.

An kama mutanen ne a watan Oktoban 2019 saboda kokarin shirya taron, wanda irinsa ya faru a shekarun baya ba tare da wata matsala ba.

An sake su ba tare da tuhuma ba a watan Disamban 2020, sannan aka sake kama su a watan Yuli 2021.

"Na yi matukar jimami kan irin zaluncin da aka yi wa mutanenmu," in ji dan uwan guda daga cikinsu.

A baya dai kungiyoyin kare hakkin bil adama ciki har da Amnesty International sun yi yakin neman a sako mutanen.

A cikin wata sanarwa da ta fitar a shekarar da ta gabata, Amnesty ta yi Allah wadai da shari'ar da ake yi musu tare da ayyana haka a matsayin lalata bangaren shari’a.

Kungiyoyin kare hakkin dan adam sun ce ana tuhumar mutanen ne "saboda yin amfani da 'yancin fadin albarkacin baki cikin lumana a kokarin shirya wani taron al'umma".

Sanarwar ta ce, an hana wa mutanen mu’amala da iyalansu, said ai an ba su damar ganawa da lauyoyin da gwamnati ta nada ne kawai, kuma a kalla biyu daga cikinsu tsofaffi ne sannan suna fama da rashin lafiya.

A cewar Amnesty, jami'an tsaron Saudiyya sun soki lamirin su a lokacin "saboda rashin sanya hoton shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi a cikin sanarwar taron".

Hukunce-hukuncen na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin kare hakkin bil’adama suka yi Allah wadai da abin da suka bayyana a matsayin cin zarafi na tauye ra’ayin siyasa a kasar ta Saudiyya, cikakkiyar masarauta wadda ba ta yarda da zanga-zanga ko adawar siyasa ba.

A cikin 'yan makonnin da suka gabata an yanke wa wasu mata biyu hukuncin daurin shekaru da yawa bisa zarginsu da sukar gwamnati a shafin Twitter.

Wata takardar kotu da Kamfanin Dillancin Labaran Faransa AFP ya gani a watan da ya gabata ta ce an yanke wa daya daga cikin matan hukuncin ne saboda ta yi amfani da shafin Twitter wajen "kalubalantar" yarima mai jiran gado Mohammed bin Salman.

