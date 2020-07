Najeriya

Najeriya na bincike kan kusoshin da ke karya ka'idojin COVID-19

Shugaban kwamitin yaki da coronavirus na fadar shugaban Najeriya, kuma sakataren gwamnati Boss Mustapha. PM News

Zubin rubutu: Azima Bashir Aminu 1 min

Mahukuntan Najeriya sun bayyana cewar su na bincike akan wasu shafaffu da mai, wadanda ke karya ka’iojin da aka shimfia a filayen sauka da tashin jiragen saman kasar domin kauce wa kamuwa da cutar COVID-19, da nufin hukunta su in har an same su da aikata laifuka.Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf ya aiko mana.