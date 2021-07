An kashe sama da mutum dubu a Najeriya cikin watan Yuni - Rahoto

A Najeriya sama da mutane 1,031 ne aka tabbatar ‘yan bindiga da sauran mahara suka kashe a cikin wata daya a fadin kasar. Alkaluman bincike ya gano Jihohin Zamfara da Kebbi da kuma Neja amatsayin inda lamarin yafi kamari.

Rohoton yace, cikin watan Yuli da ya gabata ‘yan bindiga sun kashe akalla mutum 275 a jihar Zamfara sai Kebbi inda aka kashe mutum 93.

Jihar Neja wacce tazo ta uku wajen kashe-kashen an kashe mata mutane 91 cikin wata guda, baya ga wadanda aka yi garkuwa da su.

Rahoton wanda wani kamfani mai zaman kansa a Abuja dake bibiyar harkokin tsaro, ya mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi fannin a sassan Najeriya a watan Yuni, inda ya fi maida hankali kan hare-haren ‘yan bindiga masu garkuwa da mutane da rikice-rikice da kuma wasu miyagun laifuka.

Fasinjojin wata motar safa da 'yan bindiga suka sace a jihar Neja, wadanda suka saki daga bisani The Nation Nigeria

Rohotan Beacon Consulting wanda jaridar Daily Trust ta samu kofin, ya ce an yi garkuwa da mutane har sau 205 a jihohi 34 na kasar, inda ‘yan bindiga suka sace mutane 390 a cikin wata daya.

Binciken ya gano cewa a Jihohin Bauchi da Gombe ne kadai ba a samu rahoton kashe-kashe ko satar mutune ba a cikin watan Yuni.

Arewa maso Gabashin Najeriya, kungiyar Boko Haram da kawayenta sun kashe mutane tara tare da sace wasu 20 a cikin watan da ya gabata.

Kungiyar IPOB dake Kudancin Najeriya ta kashe mutane 18 a hare-hare 12 da ta kai a cikin watan na Yuni.

'Yan bindiga masu garkuwa da mutane a Najeriya © Social News XYZ

Yadda matsalolin suke

Matsalar ta fi muni a yankin Arewa maso Yamma inda aka kashe mutane 416 aka kuma yi garkuwa da wasu 280 a kananan hukumomi 28. Sai kuma Arewa maso Tsakaiya inda aka kashe mutum 218 akayi kuma garkuwa da 24 a kananan hukumomi 27.

A yankin Arewa maso Gabas an kashe mutum 188, kana aka sace wasu 22.

Kudancin Najeriya

A yankin Kudu maso Gabas an kashe mutum 117, yayin da akayi garkuwa da 26, sai Kudu maso Yamma inda aka kashe mutane 74 aka kuma sace 27, sai kuma Kudu maso Kudu inda aka kashe 18 aka sace 11.

Arewa maso Yamma

A yankin Arewa maso Yamma, inda matsalar ta fi kamari, rahoton ya ce ‘yan bindiga sun kashe mutum 275 a Zamfara, amma ba su yi garkuwa da ko mutum guda ba a Jihar, wadda hare-haren bata-garin suka jefa akasarin mazauna karkara cikin fatara ko tilasta musu yin kaura.

Sai makwabciyarta Kebbi, inda aka kashe mutane 93, baya ga sace 119.

Jihar Kaduna da tayi kaurin suna wajen sace daliban makarantu a baya-bayan nan, tazo ta uku inda aka kashe mutum 26, aka yi garkuwa da wasu mutum 157.

A Jihar Katsina, an kashe mutum shida an sace wasu uku, sai Sakkwato inda ka sace mutum 15 sai dai babu wanda aka kashe a can, sai Kano da Jigawa inda aka kashe mutane guda- guda ba tare da garkuwa da kowa ba.

Arewa ta Tsakiya

Jihar Neja ce kan gaba a yankin Arewa ta tsakiya tare da mutane 91 da aka kashe sai kuma mutum uku da aka sace.

A Binuwai an kashe mutum 72 an kuma sace guda; sai Jihar Filato a matsayi na uku, inda aka samu kashe-kashe 27 da kuma sace mutum daya.

A Kwara an kashe mutum 11 amma babu garkuwa; Kogi da Abuja kuma a kowannensu an kashe mutum uku an sace wasu 10.

Rahoton ya ce ‘yan bindiga sun fi addabar yankunan Arewa maso Yamma da Kuma Arewa ta Tsakiya duk kuwa da kokarin hukumomin tsaro na fatattakar su.

Arewa maso Gabas

Mutum 101 ne rahoton ya ce an kashe a Arewa maso Gabas, a kananan hukumomi takwas a Jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Taraba.

Daga ciki akwai harin Boko Haram a wani kauye, inda kungiyar ta kashe dan sanda, ta kona kayan agaji na Majalisar Dinkin Duniya a Jihar Yobe.

Nasarar jami’an tsaro

A cikin watan da ya gabata, rahoton yace an kashe mayakan ISWAP sama da 56 a Borno, ciki harda shida da aka kashe a Dikwa.

A jihar Adamawa kuma ‘yan bindiga sun kai hari kauyen Gadawaluwol inda suka kashe mutum daya.

Sai makiyaya da suka kashe wani magidanci da ‘ya’yansa biyu a kauyen Galang Jauro a Jihar Taraba.

Kudu maso Gabas

A Kudu maso Gabas mutum 117 aka kahse, aka sace 26 a kananan hukumomi 20 a jihohin Enugu da Anambra da Abia da kuma Ebonyi.

Kudu maso Kudu

Mutum 17 aka kashe a Kudu maso Kudu, aka sace mutum daya a kananan hukumomi 15 na jihhin Edo da Ribas da Delta da Kuros Riba da kuma Akwa Ibom.

Kudu maso Yamma

A Kudu maso Yamma kuma an kashe mutum 74 tare da yin garkuwa da wasu 27 a kananan hukumomi 30 a jihohin Oyo da Osun da Ekiti da Ondo da Ogun da kuma Legas.

