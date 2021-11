Taron zaben shugabannin APC a Zamfara wasan yara ne - Yari

Shugabannin jamiyyar APC na jihar Zamfara bangaren tsohon gwamna Abdulaziz Yari sun bayyana cewa basa cikin taron congress na zaben shugabannin jamiyyar da za'a gudanar a karshen makon nan sakamakon karan tsaye da suka ce an yiwa kundin tsarin mulkin jamiyyar kuma sun yi kira ga magoya bayansu akan su kauracewa taron.

Ga dai abinda shugaban riƙo na APC a Zamfara Hon. Lawal M Liman ya shaida mana ta wayar tarho.

"Mu masu biyayya ne ga doka da oda, kuma masu biyayya ne ga Kotu 'yan asalin APC na jihar Zamfara a karkashin jagorancin Abdulaziz Yari mun ga cewar wannan maganar tana Kotu don haka zamu yi biyayya ga Kotu domin sakataren jamiyyar na kasa ya tabbatar mana cewa ya watse wannan kwamiti, sai gashi ran 11 ga wannan wata aka turo daga uwar jamiyyar cewa za'a yi wannan zabe to munga kamar wannan ya zama wasar yara"

To a takaice dai kamar kuna so duk magoya bayanku su kauracewa taron na zaben shugabanni ne?

"Ai dole ne dama, shine ƙa'idar da muke bukata saboda bin doka ta kotu. Kotu ta hana shi don haka taron haramtaccen taro ne, mu abinda ya damemu shine ya za'ayi jaharmu ta zauna lafiya"

Muryar shugaban riƙo na APC a Zamfara Hon. Lawal M Liman

Shima dai a zantawarmu da shi Sanata Kabir Marafa ya ce muddin aka yi taron congress din to suma zasu yi nasu.

Yana mai cewa "wannan tabbas ka rubuta ka fada ma kowa idan aka ce za ayi taron a yanda ake yanzu wallahi zamuyi namu kada wanda ya zalunci kanshi don wani da zai shace Gemu ya fadi abinda ya ga dama maganar banza ce, dokar nan dai mun santa sun santa, don haka idan tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba, to jaki ba zai ji kunyar kayar da shi ba.

Ya kare da cewa, "In har su basu ji kunyar yiwa kotu karan tsaye akan abinda ba daidai ba to muma zamuje muyi namu tunda yanzu duk abinda aka yi a Zamfara bai zamarwa mutane darasi ba to muma zamuyi namu kamar yanda aka yi a baya in ya so daga baya a dawo ana sulhu"

Muryar Sanata Kabir Marafa

Duk kokarin da mukayi don muji martanin bangaren APC dake gudanar da taron a jihar Zamfara yaci tura saboda wasu wakilan jam'iyyar da muka kira sun bayyana mana suna cikin taro don haka mu basu lokaci.

