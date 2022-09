Rundunar Sojin Najeriya ta yi gargadi kan zarginta da hada hannu da 'Yan bindiga

Rundunar Sojin Najeriya ta yi gargadi da kakkausar murya akan zargin da aka mata cewar tana hada kai wajen aiki tare da Fulani makiyaya da kuma 'yan bindiga domin aikata ta’addanci a Jihar Benue da kuma Yankunan Igbo dake kudu maso Gabashin Najeriya.

Mai Magana da yawun rundunar sojin, Birgediya Janar Onyema Nwachukwu ya aike da sakon gargadin ga wata kungiyar da tayi wannan zargi da ake kira ‘International Society for Civil Liberty and Rule of Law’, inda ya bukace ta da tayi taka tsan tsan wajen zargin da bashi da tushe da kuma yunkurin batawa sojojin da suke sadaukar da rayukansu domin tabbatar da tsaro suna.

Nwachukwu ya bayyana zargin kungiyar a matsayin wanda aka dade anayi daga masu goyawa haramcaciyar kungiyar IPOB da ESN baya, saboda yadda sojojin ke fatattakar su, suna tabbatar da zaman lafiya a yankin.

Kakakin sojin yace dakarun Najeriya zasu ci gaba da rawan daji da kuma ayyukan tsaro a sassan kasar domin dirar mikiya akan duk wata kungiyar bata gari a fadin Najeriya ba tare da nuna banbanci ba.

Janar Nwachukwu yace sojojin Najeriya zasu ci gaba da sauke nauyin dake kansu na tsaron kasa, saboda haka suna bukatar Yan Najeriya da kasashen duniya da su goya musu baya wajen ganin sun shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi kasar baki daya.

Idan dai ba’a manta ba, rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da rawan daji da sunaye daban daban a sassan kasar, ciki harda da Yankin Gabashin Najeriya dake dauke da Yan kabilar Igbo domin murkushe Yan bindigar da suka hana jama’a zaman lafiya.

