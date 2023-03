Gwamnonin PDP sun janye karar da ke kalubalantar nasarar Tinubu

© The Nation

Gwamnonin jihohi bakwai da ke karkashin ikon gwamnonin jam’iyyar PDP mai adawa sun dakatar da karar da suka shigar na neman kotun koli ta sake duba sakamakon zaben ranar 25 ga watan Fabrairu.Gwamnonin jihohin Adamawa da Akwa Ibom da Bayelsa da Delta da Edo da Taraba da kuma Sokoto sun maka gwamnatin tarayya kara a kotun koli kan zaben shugaban kasa da na ‘yan majalisun tarayya na 2023.

Talla Ci gaban karatu

Manyan lauyoyin jihohin sun shigar da karar ne suka kuma bukaci kotun koli ta sa baki a zaben da aka kammala. sun kafa da'awarsu akan yuwuwar tabarbarewar zaman lafiyar jama'a da rashin biyayyar jama'a.karar tasu ta kalubalanci ayyana Bola Tinubu, dan takarar shugaban kasa na jam’iyyar APC a matsayin zababben shugaban kasa.

Amma Mike Ozekhome, babban Lauyan Najeriya, wanda ya shigar da karar a madadin jihohin bakwai, ya shigar da karar ne a ranar Juma’a.

A cikin wani sako da ya aikewa manema labarai,lauyan Ozekhome ya bayyana cewa an shigar da karar ne “a lokacin da aka yi kura-kurai da hannu wajen tattara sakamakon zabe, wanda ya sabawa bayyanannun tanadin dokar zabe, ka’idoji da ka’idoji na hukumar zaben INEC da kuma littafin jami’an INEC”.

Atiku Abubakar,Dan takarar jam'iyyar PDP REUTERS/Tife Owolabi

Ya ce dole ne a dakatar da karar “saboda cewa an riga an sanar da sakamakon da ba daidai ba kuma an bayyana zababben shugaban kasa, duk da cewa ba bisa ka’ida ba kuma ba bisa ka’ida ba.

“Ku lura cewa masu shigar da kara sun daina dakatar da wannan kara da ake yi wa wanda ake kara gaba daya,” in ji sanarwar dakatarwar da aka aika wamanema labarai a daren Juma’a.

Kotun daukaka kara da ke Abuja a ranar Juma’a ta bai wa ‘yan takarar adawa biyu damar duba bayanan zaben.

Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa (INEC) ta bayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Najeriya.

Tinubu wanda dan takarar shugaban kasa ne a jam’iyyar APC, ya doke Atiku na PDP da Mista Obi na jam’iyyar Labour a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu