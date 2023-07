Kwararru sun tabbatar da sahihancin bidiyon Ganduje na dala - gwamnati

Kwararrun masu binciken kwakwaf sun tabbatar da sahihancin faifen bidiyon da ke nuna tsohon gwamnan jihar Kano da ke Najeriya, Abdullahi Umar Ganduje na cusa daloli a aljihunsa da aka ce cin hanci ne ya karba daga hannun wasu 'yan kwangila kamar yadda Hukumar Sauraren Korafe-korafen Jama'a da Yaki da Cin hanci ta Jihar ta bayyana.

Talla Ci gaban karatu

A yayin gabatar da jawabinsa a wani taron yini guda kan yaki da cin hanci da rashawa a jihar Kano, shugaban Hukumar ta Sauraren Korafe-korafen Jama'a da Yaki da Cin hanci ta Jihar, Muhyi Magaji Rimin-gado ya ce, an tabbatar da sahihancin hotunan bidiyon.

A cewarsa, tun lokacin da aka saki hotunan bidiyon, jama'a ke ta kalubalantar hukumar da ta wanke gwamnan daga wannan zargi ko kuma akasin haka.

A shekarar 2017, Jaridar Daily Nigerian da ake wallafawa a yanar gizo ta saki wasu hotunan bidiyon Ganduje na karbar kudadden da ake zargin cewa, na cin hanci ne, al'amarin da ya haddasa cece-kuce a ciki da wajen jihar.

He added that his commission commenced investigation in 2018 but could not go far because Ganduje, who was governor at the time, had immunity.

Muhyi ya ce, tun a shekarar 2018 ne suka kaddamar da bincike kan lamarin, amma suka gaza zurfafa binciken Gandujen saboda a lokacin saboda rigar kariya da yake da ita a matsayinsa na gwamna.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu