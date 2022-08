Nijar-Sufuri

Nijar ta cimma jituwa da bangaren sufuri bayan kara kudin Dizil

Wasu motocin dakon kaya a jamhuriyyar Nijar. © BOUREIMA HAMA / AFP

Zubin rubutu: Baro Arzika

A jamhuriyar Nijar, an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin kasar da kuma kungiyoyin masu motocin sufurin fasinja da na dakon kaya, kwana daya bayan da shugaban kasar Mohamed Bazoum ya gana da shugabannin kungiyoyi don yi musu bayani a game da dalilan da suka sa gwamnati ta kara kudin man dizil. To ko me yarjejeniyar ta kunsa? Daga Yamai ga rahoton da wakilinmu Baro Arzika ya aiko mana.