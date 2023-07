Wanene Omar Tchiani, wanda ake zargi da kitsa juyin mulkin Nijar?

Bayan hambarar da shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum daga kan karagar mulki a ranar Laraba, Janar Omar Tchiani, kwamandan masu tsaron fadar shugaban kasa, rahotannin cikin gida da dama sun bayyana shi a matsayin wanda yake da hannu dumu-dumu a juyin mulkin.

Da sanyin safiyar Larabar ne mambobi na sashe na musamman karkashin jagorancin Tchiani suka tsare Bazoum a cikin fadar shugaban kasa, lamarin da ya sa shugabannin yankin suka shirya shirin shiga tsakani cikin gaggawa don kokarin hana juyin mulki.

Sa'o'i kadan bayan haka, wasu gungun sojoji sun bayyana a gidan talabijin na kasar da ke Afirka ta Yamma suna ikirarin cewa sun karbi ragamar shugabancin kasar.

"Jami'an tsaro … sun yanke shawarar kawo karshen mulkin da kuka saba da shi," in ji Kanar-Manjo Amadou Abdramane a cikin wata sanarwa da aka watsa a gidan talabijin na kasar, tare da wasu mutane tara sanye da kaki da ke tsaye a bayansa.

Kanal-Manjo Amadou Abdramane yayin gabatar da jawabin a gidan talibijin din kasar, bayan hambarar da shugaba Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023. AP

Abdramane ya kuma ce an dakatar da ayyukan dukkanin cibiyoyin gwamnati, an rufe iyakokin kasa da na sama sannan kuma an kafa dokar hana fita.

Duk da yake Tchiani baya cikin wadanda suka yi jawabi a kafar talabijin din, ana ganin shi yana da matukar tasiri a bayan fage a cikin abubuwan da suka faru na ranar Laraba.

Wanene Tchiani?

Ba bu cikakken bayani da ke bayyana wanene Janar din, wanda kuma aka ruwaito yana gabatar da jawabi ta kafar talibijin shine Abdourahmane.

A cewar rahoton kamfanin dillancin labarai na AP, Tchiani ya fito ne daga yankin Tillaberi a yammacin Nijar, yankin da ake yawan daukar sojoji aiki.

Tun a shekarar 2015 ne ya ke jagorantar dakarun tsaron fadar shugaban kasar, kuma ya kasance na hannun damar tsohon shugaban kasar Mahamadou Issoufou wato dan siyasar da ya jagoranci kasar har zuwa shekarar 2021.

Wani abin mamaki shi ne, shi ne ya jagoranci rundunar da ta dakile yunkurin juyin mulki a kasar a watan Maris din shekarar 2021, lokacin da wata runduna ta soji ta yi kokarin kwace fadar shugaban kasar kwanaki kadan kafin a rantsar da Bazoum.

Kanar Goukoye Abdul Karimou lokacin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sa hannun Kanar Salou Djibo a Yamai a ranar 18 ga watan Fabrairun 2010 bayan da aka hambarar da shugaba Mamadou Tandja a juyin mulkin da sojoji suka yi. © reuters

Zaben Bazoum shi ne karon farko da Nijar ta mika mulki cikin lumana a dimokuradiyyance tun bayan da ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Bayan ya hau kan karagar mulki, Bazoum ya nada Janar din a matsayin shugaban masu tsaron fadar shugaban kasa, wani bangare na musamman da ke dauke da sojoji kusan 2,000.

Har yanzu dai ba a fayyace dalilan da suka sa Tchiani ya jagoranci juyin mulkin ba amma akwai jita-jitar cewa hambararren shugaban ya so ya sallame shi ne kwanaki kadan da suka wuce.

Yadda magoya bayan sabuwar gwamnatin mulkin soji suka kai hari shalkwatar jam'iyya mai mulki ta PNDS a Nijar kenan © AFP

Akwai kuma rade-radin cewa hakan na iya kasancewa saboda shekarun Janar din, wanda ke da shekaru 62, ko kuma ake zargin rashin gamsuwa da wasu daga cikin sojojin da suka hada da masu tsaron fadar shugaban kasa.

RFI ba za ta iya tabbatar da wadannan hasashe kai tsaye ba.

Wani dalili na daban shine, mai yuwuwa, Bazoum yana son yiwa gwamnatinsa sauye-sauyedomin banbanta da irin shugabancin Issoufou ta hanyar canza tsarin masu gadin shugaban kasa, ciki har da maye gurbin Tchiani.

A ranar Laraba, bayan da sojojin Tchiani suka tsare Bazoum, an yi ta mahawara tsakaninsa da janar din wanda a karshe aka gaza samar da matsaya.

Rahotanni daga cikin gida na cewa, za a iya nada Tchiani shugaban kwamitin soja na rikon kwarya cikin sa'o'i kadan, ikirarin da RFI ba za ta iya tantancewa ba.

Ba za mu yarda da wannan tsari ba

A halin da ake ciki kuma, yayin da labarin juyin mulkin ya bazu a safiyar ranar Alhamis, wasu 'yan siyasa sun yi kira ga al'ummar kasar da su yi watsi da mamayar da sojoji suka yi.

"An yi yunkurin juyin mulki, amma ba shakka, ba za mu amince da shi ba," in ji ministan harkokin wajen kasar Hassoumi Massoudou a wata hira da aka yi da shi a kafar yada labarai ta France 24.

Ministan harkokin wajen Nijar kenan, yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talibijin na France 24. © RFI

"Muna kira ga daukacin masu kishin dimokaradiyyar Nijar da su tashi tsaye wajen kin amincewa da wannan aiki na bangaranci da ke kawo mana koma baya shekaru da dama da kuma dakile ci gaban kasarmu," in ji shi. Ya kuma yi kira da a saki shugaban ba tare da wani sharadi ba.

Wata majiya da ke kusanci da shugaban da ta nemi a sakaya sunanta saboda ba su da izinin yin magana game da lamarin, ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa shugaban bai yi murabus ba kuma ba zai yi murabus ba kuma yana cikin koshin lafiya a gidansa.

“Za a kare martabar nasarorin da aka samu. Duk dan Nijar mai kaunar ci gaban dimokuradiyya da ‘yanci zai gani,” in ji sakon da Bazoum ya wallafa da safiyar ranar Alhamis a dandalin sada zumunta na Twitter.

Hambararren shugaban Nijar, Bazoum Muhammad. AP - Boureima Hama

Ba a dai san irin goyon bayan da jagororin juyin mulkin suka samu daga sauran jami'an tsaro ba, amma goyon bayan Bazoum a tsakanin al'umma da jam'iyyun siyasa na kara fitowa fili. A wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba, gamayyar kungiyoyin siyasar Nijar ta ce lamarin ya kasance mai matukar hadari, kuma ya yi hannun riga da tsarin dimokradiyya.

"Kasarmu, tana fuskantar rashin tsaro, ta'addanci da kalubale na rashin ci gaba, ba za ta iya daukar wannan sabon tsari ba," in ji sanarwar kungiyar.

