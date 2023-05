Fitacciyar mawakiyar duniya Tina Turner ta rasu tana da shekaru 83

Fitacciyar mawakiyar, Tina Turner, wacce ta shahara a duniyar waka kamar The Best da What's Love Got To Do with It, ta rasu tana da shekaru 83 a duniya.

Mawakiya Tina Turner © Gie Knaeps/Getty Images

Zubin rubutu: Shamsiyya Haruna