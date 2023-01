Hukumar zabe CENA a Benin ta fitar da sakamakon farko na zaben yan majalisu

Yan adawar Jamhuriyar Benin sun koma majalisar bayan shafe shekaru hudu ba tare da su ba, ta hanyar lashe kujeru 28 daga cikin 109 a zaben majalisar dokokin da aka shirya ranar Lahadin da ta gabata,bisa ga sakamakon wucin gadi da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa (Cena) ta bayar a yau ranar Laraba.

Talla Ci gaban karatu

A cewar hukumar zaben kasar ta Cena, babbar jam'iyyar adawa ta Democrats ta lashe kujeru 28 yayin da jam'iyyun Progressive Union (UP) da Republican Bloc (BR), jam'iyyun adawar shugaban kasa Patrice Talon suka samu kujeru 53 da 28.

Kimanin 'yan kasar Benin miliyan 6.6 ne aka kira zuwa rumfunan zabe domin zaben 'yan majalisar dokoki 109 na tsawon shekaru uku.

An gudanar da yakin neman zaben cikin kwanciyar hankali da lumana, kuma an shirya zaben da kyau, in ji wata tawagar sa ido ta kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka (ECOWAS).

Jam’iyyu bakwai, ciki har da uku na bangaren adawa, an ba su izinin shiga zaben.

Wasu daga cikin masu sa ido a zaben Jamjuriyar Benin AFP - YANICK FOLLY

Shugabannin ‘yan adawa, wadanda akasarinsu na daure ne ko kuma suna gudun hijira, na farin cikin ganin nasarar da jam’iyyunsu suka samu a majalisar dokokin kasar kafin zaben shugaban kasa na 2026, tare da taya magoya bayansu murnar zagayowar da suka yi.

Zaɓen majalisar dokoki na ƙarshe, wanda aka gudanar a shekarar 2019, ya kasance da tashe-tashen hankula masu muni, da ƙin yarda da kuma dakatar da intanet, abubuwan da ba a saba gani ba a Benin.

'Yan adawa sun kasa shiga saboda tsaurara dokokin kada kuri'a. An ba da izini ga ƙungiyoyi biyu na shugaban kasa a can, wanda ya ba da majalisa gaba ɗaya daga hannun Shugaba Talon.

Ana sa ran sakamako na ƙarshe ranar Juma'a.Garba Rabiu dan siyasa a Jamhuriyar Benin ya bayyana mana halin da ake kasar yanzu kam.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu