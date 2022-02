Jami’a za ta biya diyyar miliyoyin dala ga matan da likitanta ya ci zarafinsu

Jami’ar California da ke Amurka ta amince ta biya diyyar Dala miliyan 250 ga wasu mata sama da 200 da suka zargi likitan makarantar da cin zarafin su ta hanyar lalata.

Daruruwan matan ne suka gabatar da korafin cewar likitan James Heaps ya ci zarafin su lokacin da yake kula da su, kuma cikin su harda wadanda suke fama da cutar sankara ko kansa.

A shekarar 2017 Jami’ar ta kaddamar da bincike akan lamarin sakamakon kararrakin da wasu matan suka shigar a kotu, abinda ya kaiga soke lasisin likitan a shekarar 2019.

Jami’ar tace tana fatar ganin diyyar da zata baiwa wadannan mata zai rage radadin illar da likitan ya musu wajen cin zarafin su ta hanyar da bata kamata ba.

Yanzu haka likitan Heaps na fuskantar tuhume tuhume 21 da daga mata guda 7 a kotu, duk da yake yaki amincewa da zargin da ake masa.

Jami’ar ta bayyana cewar zargin da ake yiwa Heaps ba abinda zata amince da shi bane, saboda ya sabawa ka’idodin aikin cibiyoyin koyar da ilimi.

Kara Cagle, wadda take fama da cutar sankara lokacin da likitan ya ci zarafin ta, ta bayyana farin cikin ta da matakin da Jami’ar ta dauka, inda take cewa bayan shekaru 8 da gabatar da korafi, yau ta gamsu da cewar an amince da korafin ta.

A watan Yulin bara, wani alkalin tarayya ya amince da shirin biyan Dala miliyan 73 akan Heaps sakamakon korafin da mata sama da 5,500 suka gabatar.

