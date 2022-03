Amurka da Turai na shirin rage dogaro da gas din Rasha

Turai-Amurka-Gas

Amurka da Tarayyar Turai sun sanar da wani shiri kan rage yawan dogaro da iskar gas Rasha, biyo bayan yakin da ta kaddamar a kan Ukraine.

Shirin, wanda shugaban Amurka Joe Biden da shugabar kungiyar Tarayyar Turai, suka kaddamar zai tabbatar da ganin a yi aiki wajen samar wa da Turai kullu biliyan 15 na iskar gas a cewar wata sanarwa.

Wannan yunkuri dai na zuwa ne a lokacin da kasashen da ke kungiyar tarayyar Turai ke ta cece kuce a game da kiran da aka musu na haramta sayen mahimman makamashi daga Rasha a matsayi hukunci a kaan mamayar da yake wa Ukraaine.

Tuni kasashen yankin Baltic da da Poland suka bukaci takwarorinsu su dauki matakin daina sayen makamshi Rasha, amma wasu, ciki har da Jamus mai karfin tattalin arziki su na jan kafa wajen daukar wannan mataki, la’akari da yadda suke dogaro da iskar gasa daga Rasha.

A juma’ar nan Jamus ta ce za ta rage yawana makamashin da take saye daga Rasha bisa matakin sojin da take daukawa a Ukraine, inda za ta rage kusan rabin danyen man da take shigowa da shi daga kasar a watan Yuni da kuma na makamashin coal kafin bazara.

Tuni dai Tarayyar Turai ta bayyana shirinta na rage iskar gas din da take shigowa da shi daga Turai da kaso 2 cikin 3 a wannan shekarar, kana ta kawo karshen shigowa da gas din kafin karshen shekarar 2030.

