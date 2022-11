Amurka: Zaben tsakiyar wa'adi ya tada hankalin jam'iyyar Democrat

Jam’iyyun Republican da Democrat sun yi musayar kalamai gabanin zaben tsakiyar wa’adi na Amurka, zaben da ake ganin zai iya rikita mulkin shugaba Joe Biden, ya kuma rage karfin goyon bayan da kasashen yamma ke bai wa Ukraine a yakin da take da Rasha, kana ya bude hanya ga yunkurin sake dawowar tsohon shugaba Donald Trump.

Yanzu haka an riga an kada sama da kuri’u miliyan 40 kamar yadda a kan yi da wuri kafin zabe a kasar, abin ke nuni da cewa an fara ganin yadda sakamakon zaben zai kasance gabanin bude rumfunan zabe anjima a Talatar nan.

Tuni gwiwowin shugaba Biden suka yi sanyi, inda ya ce lallai jam’iyyar Democrat na fuskantar gagarumin kalubale a kokarin da take na ci gaba da samun rinjaye a majalisar dokoki, yana mai shaida wa magoya bayansa cewa za su kasance cikin hayyacinsu idan suka cimma burinsu na ci gaba da samun rinjaye.

Tsohon shugaba Donald Trump, wanda yake amfani da wannan zabe na tsakiyar wa’adi wajen yunkurin sake dawowa, duk kuwa da cewa yana fuskantar tuhumar aikata manyan laifuka ya gudnar da gangami a birnin Ohio.

Sakamakon da ake samu dai ya nuna cewa jam’iyyar Republican ta dauko hanyar samu rinjaye a majalisar wakilai, jam’iyyar mai tsatsauran ra’ayi na shirin zama karfen kafa ga Biden a sauran wa’adin mulkinsa, ta wajen adawa da tsarin kashe kudadensa, gami da yunkurawa a kan batun tsige shi.

