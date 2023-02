Ana fargabar mutane sama da miliyan biyar su rasa muhallan su a girgizar kasar Turkiyya da Syria-UN

Majalisar dinkin duniya ta ce mummunar girgizar kasar Turkiyya da Syria ka iya raba mutane sama da miliyan biyar da muhallansu.

Alkanman na majalisar dinkin duniya na cewa a halin yanzu, mutane miliyan 5 da dubu dari uku ne suka rasa gidajen su, kuma watakila adadin ka iya zarta hakan nan gaba kadan.

Ko da take Karin haske babbar kwamishiniya a hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya Sivanka Dhanapala ta ce wannan adadi abin tashin hankali ne, kasancewar an same shi a yankin da dama ke fama da yawan ‘yan gudun hijira sanadin tashin hankalin da ake fama da shi musamman a Syria.

Ta ce Syria ce kasar ta zata fi shan wahala kafin ta farfado daga illar girgizar kasar, kasancewar kasa ce dama dake karkashin takunkuman karya tattalin arziki, yayin da har yanzu bata gama farfadowa daga illar cutar Corona ba, ga kuma wannan bala’i na girgizar kasa da ya afka mata.

