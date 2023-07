Kotu ta samu wadanda suka kai harin kunar bakin wake na Brussels da laifi

Wata kotu a kasar Belguim ta samu wasu mutane 6 da laifin kisan ta’addanci bayan shekaru 7 da kai harin kunar bakin waken da ya hallaka mutane 32 a tashar jiragen sama ta kasa a shekarar 2016.

Bayan kwashe shekaru ana gudanar da wannan shari’ar tare da bai wa masu taimaka wa alkali yanke hukunci kwanaki 19, kotun dake Brussels ta sanar da samun mutanen guda 6 da da ake tuhuma da aikata laifi, cikin su har da matashin da ya jagoranci kai kazamin harin ta’addancin birnin Paris, Salah Abdesalam.

Da yawa daga cikin wadanda kotun ta samu da hannu wajen kai harin na daga cikin wadanda kotu a birnin Paris dake Faransa ta daure watanni da dama da suka gabata saboda samun su da irin wannan laifin.

Shi dai Salah Abdesalam an kama shi ne kwanaki kafin harin na birnin Brussels, yayin da kotu ta same shi da laifin shirya harin da aka kai birnin Paris wanda ya kashe mutane 130 a shekarar 2015, yayin da ita ma wannan kotun ta Brussels ta same shi da hannu wajen aikata kisa da kuma shirya kisan kan da akayi a birnin.

Daga cikin wadanda aka samu da hannu a harin akwai Mohammed Abrini, wanda aka gano shi ta hanyar amfani da hotunan bidiyon da aka nada na CCTV lokacin da zai gudu daga tashar jiragen saman Zaventem bayan bama baman dake tare da shi sun ki tashi.

Sauran mutanen guda 4 da aka samu da laifi sun hada da Oussama Atar da Osama Krayem da Ali El Hadda Asufi da kuma Bilal El Makhouuki.

