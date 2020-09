Wasanni

Djokovic ya fice daga gasar US Open

Le Serbe Novak Djokovic disqualifié de l'US Open pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne. Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Zubin rubutu: Azima Bashir Aminu Minti 2

Zakaran kwallon Tennis na duniya, Novak Djokovic ya fice daga gasar US Open da ke ci gaba da gudana can a birnin New York bayan wata fusata da ya yi da ta kai shi ga buka kwallo da karfi wadda kai tsaye ta samu alkaliyar wasa sakamakon rashin nasararsa a karawarsa ta zagayen ‘yan 16, batun da ya tayar da hankalin masu kallo dama wadanda ke cikin gasar baya ga mahukuntanta.