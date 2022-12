Qatar 2022: Kocin Belgium ya ajiye aikinsa bayan rashin nasarar da kasar ta samu

Roberto Martinez ya kawo karshen aikinsa na kocin Belgium bayan ficewar kungiyar cikin kankanin lokaci daga gasar cin kofin duniya.

Belgium ta gaza tsallakewa zuwa zagaye na gaba a gasar cin kofin duniya a karon farko tun shekarar 1998.

An nada dan kasar Sipaniya mai shekaru 49 a shekara ta 2016 kuma kwangilarsa ta kare bayan gasar cin kofin duniya.

Belgium wacce ta kasance a matsayi na uku a jadawalin FIFA a shekarar 2018, ta shiga gasar ne daidai lokacin da take a matsayi na biyu a duniya.

Sai dai an fitar da Red Devils bayan rashin nasara a rukunin da suka yi, wanda hakan ya sa Morocco kasancewa jagora a rukunin F.

Sai dai kocin na Belgium ya ce ya dauki matakin ajiye aikin nasa ne tun kafin kasar ta tafi gasar cin kofin duniya.

"Tun daga 2018 na sami dama da yawa na barin aiki a matakin kulob. A koyaushe ina so in kasance na gama aikina cikin aminci. Ba zan yi murabus ba - karshen kwantiragi na ke nan," in ji Martinez

Belgium ta kasance kasa ta farko a jadawalin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFa daga watan Satumbar 2018 zua Maris din 2022.

Tsohon mai horas da Swansea da Wigan, an nada shi ne a matsayin kocin Belgium din bayan kungiyar Everton ta kore shi a watan Mayun 2016.

Martinez yam aye gurbin Marc Wilmots, wanda ya jagoranci Belgium zuwa matakin farko a jadawalin FIFa karon farko a watan nuwambar 2015 zuwa Afrilun 2016.

A baya Martinez ya taka leda a Swansea da Wigan, kuma Everton ta nada shi bayan ya lashe kofin FA a matsayin kocin Wigan a 2013.

