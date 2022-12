Ronaldo na gab da cimma yarjejeniya da Al Nassr

Cristiano Ronaldo zai rattaba hannu kan kwantiragin sama da Yuro miliyan 175 a shekara da kungiyar Al Nassr ta kasar Saudiyya kafin karshen wannan shekara.

Talla Ci gaban karatu

Kwantiragin dan wasan mai shekaru 37 a Manchester United ya kare ne a farkon watan nan bayan wata hira da ya yi da Piers Morgan.

Ronaldo wanda a halin yanzu ke Dubai, an danganta shi da kungiyar kwallon kafa ta Saudi Arabiya kafin gasar cin kofin duniya a Qatar, amma ya ki cewa komai saboda ya maida hankali kan gasar.

A cewar Marca, Al Nassr na son siyan Ronaldo kafin karshen shekarar nan kuma ta yi wa dan wasan mai shekaru 37 tayin kudi sama da Yuro miliyan 175 a duk shekara.

An ce Ronaldo da danginsa suna can Dubai har sai an tabbatar da yarjejeniyar, wacce ta hada da yarjejeniyar tallace-tallace.

Dan wasan na Portugal ya ki amincewa da sauya sheka zuwa Saudiyya a kakar da ta gabata, amma ba tare da wani kwakkwaran sha'awa daga manyan kungiyoyin Turai ba, da alama yana shirin komawa Saudiyya.

Kungiyar Al Nassr dai na daya daga cikin manyan kungiyoyin a kasar Saudiyya, bayan da take rike da kambun gasar cin kofin kasar sau tara, kuma kofi na karshe da ta dauka shine na shekarar 2019.

A cikin shekarar 2020 da 2021, Al-Nassr ta dan shiga tsaka mai wuya, amma kuma ta samu nasarar cin kofin Super Cup na Saudiyya.

Kungiyar dai a yanzu haka na karkashin jagorancin Bafaranshe Rudi Garcia, wanda ya horas da kungiyar kwallon kafa ta Roma, Marseille da kuma Lyon a baya.

Zuwan Ronaldo zuwa Al Nassr zai zama abin alfahari ga kungiyar da ma kasar baki daya ganin cewa suna neman kasancewa cikin manyan kasashen da suke bada gudun mowa a duniyar kwallon kafa.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu