Iran-Amurka

Duk kasar da ta kuskura sayarwa Iran makamai, zata fuskanci matakin ladabtarwa -Pompeo

Wasu daga cikin makamai da Iran ke fatan sayarwa kasashen Duniya WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Zubin rubutu: Abdoulaye Issa Minti 2

A shirye Amruka take ta yi amfani da ikon cikin gida da take da shi, wajen daukar matakin ladabtarwa kan duk wani mutum ko kasar da ta bada gudummawa dakon makaman, sayar da su ko kuma isar da manyan makaman kaifi ga kasar Iran. In ji sakataren harakokin wajen Amruka Mike Pompeo.