ក្រោយបុគ្គលិក១១នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ កាស៊ីណូNAGA World បានប្រកាសបិទទា្វរជាបន្ទាន់

សណ្ឋាគារ ​និង​កាស៊ីណូ​NAGA World ​នៅ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ប្រកាស​បិទ​ទ្វារ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​យប់​មិញ​នេះ​ បន្ទាប់​ពី​រក​ឃើញ​បុគ្គលិក​១១​នាក់​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​NAGA​ Corp​ Ltd​។ ក្រុមហ៊ុន​NAGA Corp Ltd ​បាន​អះអាង​ថា​ ការ​បិទ​ទ្វារ​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​អាច​ឱ្យ​សណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA World រៀបចំពង្រឹងនូវវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ឡើងវិញក្នុងបំណងបង្កើនសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងដល់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវរបស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនNAGA Corp Ltd បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីដំណឹងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ថា ការសម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA World គឺជាការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងសហគមន៍ ឬព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ និងក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA World។ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈកន្លងទៅ សណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA World បានរកឃើញបុគ្គលិកចំនួន១១នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ៣ពាន់នាក់ដែលបានយកសំណាកទៅពិនិត្យរកជំងឺកូវីដ១៩។

ប៉ុន្តែ ការសម្រេចបិទទ្វារជាបណ្តោះអាសន្នរបស់សណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA Worldនេះ ក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោ​ជិតនៃសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូនេះមួយចំនួនបានធ្វើពហិកាមិនទៅធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ដើម្បី​ជាការ​ទាមទារ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ក្រសួង​សុខាភិបាល​យក​សំណាក​បុគ្គលិក​ទាំងអស់ គឺ​ទាំង​NAGA1 និង​NAGA2​ទៅ​ធ្វើ​តេស្ត​រក​ជំងឺ​កូវី១៩​។ ​កញ្ញា​ឈឹម​ ស៊ីថរ​ ប្រធាន​សហជីព​ទ្រទ្រង់​សិទ្ធិការងារ​បុគ្គលិក​កម្មករ​ខ្មែរ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​កាស៊ីណូ​​NAGA World​ ធ្លាប់បាន​ប្រាប់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​ថា ​បុគ្គលិក​នៅ​សណ្ឋាគារ​ និង​កាស៊ីណូNAGA World មាន​ការ​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ពី​ការ​ឆ្លងរាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ដល់ពួកគេ​ ដោយសារ​ក្រុមហ៊ុន​មិនមាន​វិធានការ​ម៉ឹងម៉ាត់​នៅឡើយ​។

ក្រុមហ៊ុនNAGA Corp Ltd ខ្លួនឯងក៏អះអាងថា ការបិទសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA Worldនេះ គឺក៏កើតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនពេញចិត្តនឹងវិធានការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩របស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ផងដែរ។ ដូច្នេះហើយ ក្រុមហ៊ុនNAGA Corp Ltd ចង់ធ្វើការកែលម្អជាថ្មី និងផ្តល់ពេលវេលា ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញឱ្យបានពេញលេញ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីការពារកម្មករ និយោជិត និងភ្ញៀវរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។ បើតាមក្រុមហ៊ុនNAGA Corp Ltd សណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូNAGA World នឹងបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញ បន្ទាប់ពីខ្លួនសម្រេចបានជោគជ័យមួយចំនួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា៕