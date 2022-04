លោកស៊ុន ចាន់ថុល សុំទោសជាសាធារណៈដែលផ្លូវជាតិលេខ២និង២២សាងសង់យឺតយ៉ាវគ្មានគុណភាព

កម្ពុជា សង្គម

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន បានចេញមុខ​​សុំទោស​ជា​សាធារណៈ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខជាតិ​២ និងលេខ២២ ព្រោះតែ​ភាពយឺតយ៉ាវ​និង​ការបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយកើតចេញពីការ​សាងសង់ផ្លូវដោយគ្មានគុណភាព​​។ លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បាន​បញ្ជាក់​ថា លោកមិនសុខចិត្ត​និង​មិន​ទទួល​យក​ការ​សាងសង់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​នោះ​ជា​ដាច់ខាត់។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវ​តែ​គាស់​រំលើង​ផ្លូវ​ដែល​សាងសង់​គ្មាន​គុណភាព​នោះ​ចេញ​វិញ​ភ្លាម។

ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុង​ឱកាស​ចុះពិនិត្យគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ​២ និង​លេខ២២ នាថ្ងៃសៅរ៍​ទី​២៣មេសា​ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន បានថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈម្តងទៀតហើយ ចំពោះ​គុណភាព​ផ្លូវដែលសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវ។ នៅលើកនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រី​បានសុំការអភ័យ​ទោស​ទៅកាន់ពលរដ្ឋ​ដែលរស់នៅតាម​កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២ ចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់អូរចំបក់ និងផ្លូវជាតិលេខ២២ ពីអូរចំបក់ដល់អង្គតាសោម ​ខេត្តតាកែវ។

លោករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បាន​សង្កត់ធ្ងន់ថា រាល់កំណាត់ផ្លូវណាដែលរកឃើញមានបញ្ហាបច្ចេកទេស​ ក្រុមហ៊ុនសាងសង់នោះត្រូវតែ​គាស់រំលើងវាចេញ​ និង​​សាងសង់​ឡើងវិញជាកំហិត ដើម្បីជាគម្រូ​មួយ​ព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ឱ្យធ្វើការសាងសង់ផ្លូវទៅតាមស្តង់ដារដែលបានឯកភាពគ្នាជាមួយរដ្ឋ។

បន្ថែមពីនេះ ​ការសាងសង់​គម្រោងផ្លូវនេះ ក៏មានភាពយឺតយ៉ាវ​ដែរ។ បើតាមលោក ស៊ុន ចាន់ថុល គម្រោងសាងសង់​ផ្លូវដែលមានប្រវែងសរុប ៧២.១៧​គីឡូម៉ែត្រនេះ) គ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខែនេះ។ តែក្រុមហ៊ុនសាងសង់យឺតជាងការគ្រោងទុក ហើ​យសុំពន្យារពេល​ដល់ខែសីហាវិញ​ ដោយយកកូវីដ១៩ ជា​លេស។

សូមជម្រាបថា គម្រោងសាងសង់ផ្លូវនោះ បាន​ចំណាយថវិកា ៥៦,១ លានដុល្លារ ដែលជាហិរញ្ញប្បទានពី​កូរ៉េខាងត្បូង និងថវិកាបដិភាគរបស់កម្ពុជា​ សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Hasan Engineering & Constructions Co., Ltd និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង​ចំនួន​២ផ្សេងទៀត (Dasan Constructions Co., Ltd, Dong II Engineering Consultants Co., Ltd និង Seoyoung Engineering Co., Ltd Join Venture)។

គួរជ្រាបថា កាលពីឆ្នាំ​២០២១ លោក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការធ្លាប់បានចេញមុខ​សុំ​ទោស​ជា​សាធារណៈ​ម្តងរួចហើយ ចំពោះគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៣ បន្ទាប់ពី​បានដកប្រធានសាងសង់ផ្លូវនោះ​ចេញ ហើយដករដ្ឋលេខាធិការលោក​ម្នាក់ដែរ​។

លោក យង់ គឹមអេង ​ប្រធាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍ ​និង​សន្តិភាព និងជា​​អ្នកឃ្លាំមើលសង្គម ថាការ​ដែល​សង់​ផ្លូវ​មិនសូវមានគុណភាព​នៅកម្ពុជា​គឺដោយសារតែ​ អំពើ​ពុករលួយដែលកើតមានតាំងពី​ដំណាក់កាលដីថ្លៃទទួលសិទ្ធិសាងសង់​​មកម្ល៉េះ។ តែយ៉ាងណាមិញ លោកបន្តថា ការចេញមុខទទួលខុសត្រូវ​របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី គឺ​ជាសញ្ញាល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដដែលៗនេះ និងជា​ការជម្រុញឱ្យមានការចូលរួមពី​ពលរដ្ឋ អ្នកជំនាញ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត​ ក្នុងការត្រួវពិនិត្យ និងឃ្លាំមើលហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធនានាផងដែរ​៕ ​