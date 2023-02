រដ្ឋបានកាត់ដីចំនួន៦៤៩ហិកតាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ទេសចរណ៍

កម្ពុជា-សង្គម

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់ដីចំនួន ៦៤៩ហិកតា ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន វ័ន ហ្វ្រេតធើនីធី ឯក សម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់ធម្មជាតិ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។​ តាមអនុក្រឹត្យនោះ ក្រសួងបរិស្ថានដែលជាអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ បន្តនិតិវិធីចាត់ចែងកិច្ចការងារនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ក្នុងអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន គឺថា ផ្ទៃដីទំហំ៦៤៩ហិកតា ស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ ឃុំក្តុលសែនជ័យ និងឃុំជៀប ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអនុប្បយោគប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ពីទ្រព្យសម្បតិ្តសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បតិ្តឯកជនរបស់រដ្ឋ តាមរយៈការផ្តល់សិទ្ធិជួលឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ វ័ន ហ្វេ្រតធើនីធី(One Fraternity Co, LTD) ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិ។

សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមាតាធម្មជាតិ លោក លី ចន្ទ្រដារ៉ាវុធ ព្រួយបារម្ភថា ការកាត់ដីដែលជា ដែនជម្រកសត្វព្រៃ ឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ភាគច្រើនគឺ តែងតែមានការកាប់បំផ្លាញ់ព្រៃឈើជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ។ ហើយលោកថា បើទោះបីគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ដីនោះយកទៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ទេសចរណ៍ក្តី ប៉ុន្តែចង់មិនចង់គម្រោងទាំងនោះ​នឹងឈូសឆាយព្រៃ និងបំផ្លាញ់ជម្រកសត្វព្រៃជាមិនខាន។

ម្ល៉ោះហើយ លោក លី ចន្ទ្រដារ៉ាវុធចង់ឃើញ ការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍នេះ ធ្វើឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថានជំនួសវិញ ជាជាងប្រគល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ពីព្រោះដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិ ជាពិសេសទ្រព្យសម្បតិ្តរបស់រដ្ឋ។ តែយ៉ាងណាសកម្មជនមើលឃើញថា ការកាត់ដីឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅអភិវឌ្ឍន៍គឺ ធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាព ត្បិតភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍លើដីរបស់រដ្ឋរាប់រយហិកតានោះ គឺជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធិនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន។

ទាក់ទិននឹងរឿងនេះ ប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោក ផៃ ស៊ីផាន និងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោក ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិមិនអាចទាក់ទងបាននោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។

សម្រាប់លោកនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃអង្គការលីកាដូ លោក អំ សំអាតវិញ មើលឃើញថា ដីរដ្ឋមួយចំនួនធំកំពុងត្រូវបានធ្វើអនុបយោគទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន។ លោកបន្តថា លោកមិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែរាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះ លោកស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋ ដោយមិនត្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រើប្រាស់អំណាចគាប់សង្កត់ពលរដ្ឋនោះទេ។

គួរជម្រាបថា ក្រុមហ៊ុន វ័ន ហ្វេ្រតធើនីធី (One Fraternity Co, LTD) ដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍លើដីរបស់រដ្ឋ(សម្បតិ្តឯកជនរបស់រដ្ឋ)ចំនួន៦៤៩ហិកតានេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់ និងក្រុមហ៊ុនផលិតមីជាតិ គឺអ្នកឧកញ្ញ៉ា ជឹង សុគន្ធារី។ អ្នកឧកញ៉ា ជឹង សុគន្ធារី គឺជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី ជឹង សុភាព មានងារជាឧកញ៉ា និងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផង ហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោក ឡាវ ម៉េងឃីន សមាជិកព្រឹទ្ធិសភាមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

លើសពីនេះ អ្នកឧកញ៉ា ជឹង សុគន្ធារីនេះ ក៏ទើបតែទទួលបានដីចំនួន២២២ហិកតារបស់រដ្ឋស្ថិតនៅភ្នំគិរីរម្យផងដែរ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២។ ហើយនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្តដា អនុក្រឹត្យមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីចំនួន៧០ហិកតា ស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា សង្កាត់រមនា ក្រុងសែនមនោរម្យ​ ខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន​ One Prosperity ដែលជាក្រុមហ៊ុនជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយអ្នកស្រី ជឹង សុភាពយកទៅវិនិយោគជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍៕