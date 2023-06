លោក ហ៊ុន សែន កាត់ដីឧទ្យានជាតិកែបជិត៣០ហិកតាឱ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមីជាតិ យកអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ទេសចរណ៍

កម្ពុជា-សង្គម

ដី​ឧទ្យានជាតិ​កែប​ទំហំ​ជិត៣០​ហិកតា​ត្រូវបាន​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ កាត់​ជួល​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ វ័នម័រ​ (One More, Ltd.)​ របស់​ឧកញ៉ា ​ជឹង​ សុគន្ធាវី ​កូន​ស្រី​បង្កើត​របស់​អ្នកស្រី​ ជឹង សុភាព ​ហៅ​យាយភូ​ ដើម្បី​យក​ទៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​អនុក្រឹត្យ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០២២។​ នៅ​ចំពោះ​មុខ​ការ​កាត់​តំបន់​ដី​ក្នុង​ឧទ្យានជាតិ​កែប​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ សកម្មជន​ការពារ​បរិស្ថាន​ចាត់​ទុក​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​គិត​តែ​ពី​ផល​ប្រយោជន៍​ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ ជា​ជាង​គិត​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ចំពោះ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទាំង​នេះ។​

យោងតាមអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ដីទំហំ២៩ហិកតាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប ដែលជាទីតាំងឧទ្យានជាតិកែប ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចធ្វើអនុបយោគពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ ដើម្បីជួលទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន វ័នម័រ (One More, Ltd) របស់អ្នកឧកញ៉ា ជឹង សុគន្ធាវី សម្រាប់ប្រែក្លាយទីតាំងនោះទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិ។

ក្រោមរូបភាពកាត់ដីរដ្ឋឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគ ពិសេសដីស្ថិតក្នុងឧទ្យានជាតិបែបនេះ​ លោក ហេង គឹម ហុង ប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្តាញយុវជនកម្ពុជាយល់ថា នេះជាកម្សោយរបស់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានដែលមិនមានសមត្ថភាពរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើង នៅពេលក្រុមហ៊ុនឯកជនមកវិនិយោគក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។

លោក គឹម ហុង ក៏ព្រួយបារម្ភដែរថា ប្រសិនបើករណីអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទុយពីការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយបែរជាមានការកាប់បំផ្លាញ់ព្រៃឈើ និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិ នោះលោកចាត់ទុកថា វាមិនមែនជារឿងដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិឡើយ។ បើតាម លោក គឹម ហុង រដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ដោយមិនចេះតែផ្តល់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ពិសេសដីក្នុងឧទ្យានជាតិទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគនោះឡើយ ពីព្រោះលោកគិតថា អាចជាជម្ងឺសង្គមដែលមិនងាយព្យាបាល។

សូមជម្រាបថា អ្នកឧកញ៉ា ជឹង សុគន្ធាវី បច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជា អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់ និងក្រុមហ៊ុនផលិតមីជាតិ ហើយមុខជំនួយដែលអ្នកឧកញ៉ារូបនេះកាន់កាប់ ក៏មានក្រុមហ៊ុនខ្សែស្រឡាយផ្សេងទៀតផងដែរដូចជា ក្រុមហ៊ុន One Prosperity និងក្រុមហ៊ុន One Fraternity។ អ្នកឧកញ៉ា សុគន្ធាវី ជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី ជឹង សុភាព មានងារជាឧកញ៉ា និងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផង ហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោក ឡាវ ម៉េងឃីន សមាជិកព្រឹទ្ធិសភាមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ជុំវិញការទទួលបានដីជិត៣០ហិកតាក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិកែប អ្នកឧកញ៉ារូបនេះ ក៏ទើបតែទទួលបានដីចំនួន២២២ហិកតារបស់រដ្ឋស្ថិតនៅភ្នំគិរីរម្យដូចគ្នា។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២។ ហើយនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្តដា អនុក្រឹត្យមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីចំនួន៧០ហិកតា ស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា សង្កាត់រមនា ក្រុងសែនមនោរម្យ​ ខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន​ One Prosperity ដែលជាក្រុមហ៊ុនជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយអ្នកស្រី ជឹង សុភាពយកទៅវិនិយោគជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍។

ដោយឡែក អនុក្រឹត្យមួយផ្សេងទៀតចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកក្តដា បានឱ្យដឹងថា រដ្ឋបានកាត់ដីចំនួន៦៤៩ហិកតា ស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនវ័ន ហ្វេ្រតធើនីធី(One Fraternity, Co., Ltd) ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិផងដែរ៕