លោកដូណាល់ ត្រាំ គឺជាមនុស្សគ្មានចិត្តធម៌មេត្តា និងជាមនុស្សពូកែកុហក។ នេះគឺជាសម្តីលើកឡើង របស់​លោកស្រី ម៉ារីយ៉ាន ត្រាំ បាររី ប្អូនស្រីបង្កើតរបស់​លោកដូណាល់ ត្រាំ នៅក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយ ហើយដែលត្រូវបានកាសែត Washington Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី​២២សីហា។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អានអត្ថបទទាំងស្រុង

លោកស្រី Maryanne Trump Barry ប្អូនស្រីរបស់​លោកដូណាល់ ត្រាំ បាននិយាយរិះគន់ធ្ងន់ៗ ទៅលើ​បុគ្គលិកលក្ខណៈ​របស់​លោកដូណាល់ ត្រាំ នៅក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយ ថតដោយលោកស្រី Mary Trump ដែលត្រូវជាក្មួយស្រី។

លោកស្រី Maryanne Trump Barry ​លើកឡើងថា លោកដូណាល់ ត្រាំ គឺជាមនុស្ស​កុហកបោកប្រាស់ ជាមនុស្សគ្មានធម៌មេត្តាក្នុងខ្លួន ហើយគឺជាមនុស្ស​ដែល​គ្មាន​គោលការណ៍ គុណធម៌ ទាល់តែសោះ។ ប្អូនស្រីរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំ បានរំលឹកអំពី គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍​​ សម្រេចដោយលោកដូណាល់ ត្រាំ ដែលបានចាប់​​បំបែកកុមារ ពីឪពុកម្តាយ​ ដែលជា​ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់។

លោកស្រីបន្តថា លោកដូណាល់ ត្រាំ ធ្វើគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីតែទិញទឹកចិត្តនិងសន្លឹកឆ្នោត របស់​ប្រជាជនមួយចំនួន ដែលគាំទ្រនយោបាយ​របស់គាត់ ដោយ​លោកដូណាល់ ត្រាំខ្លួនឯង គ្មានគោលការណ៍ និងមនសិកាក្នុងខ្លួន សូម្បីតែបន្តិច។ សារ​​នៅលើ​ទំព័រTwitter ដ៏ឆ្កួតឡប់​ ដែលលោកដូណាល់ ត្រាំតែងតែសរសេររាល់ថ្ងៃនោះ គឺជាពាក្យ​កុហក បោកប្រាស់ ទាំងអស់។

លោកស្រី Maryanne Trump Barry បានរំលឹកទៀតថា លោកដូណាល់ ត្រាំ បាន​បន្លំបោកប្រាស់ នៅក្នុងពេល​ប្រឡងចូល​សកលវិទ្យាល័យ Pennsylvanie ដោយលោកបាន​ជួល​មនុស្សម្នាក់ទៀត ឲ្យទៅ​​ប្រលងជំនួសលោក ដើម្បីអាចបាន​លទ្ធផល​ល្អជាប់ឈ្មោះ​ចូលរៀន។ លោកស្រីអះអាងថា លោកស្រីស្គាល់ទាំងឈ្មោះ អ្នកដែល​ទៅប្រលងជំនួសនោះទៀតផង។

គួរកត់សំគាល់ថា នេះគឺជាការអះអាងចោទប្រកាន់លើលោកដូណាល់ ត្រាំ ពីសំណាក់សមាជិកគ្រួសារត្រាំម្នាក់ទៀត បន្ទាប់ពី​ក្មួយស្រីលោកត្រាំ គឺលោកស្រី Mary Trump បានសរសេរសៀវភៅ រិះគន់ចំៗ ទៅលើ​បុគ្គលិកលក្ខណៈ ដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់ របស់​លោក​ដូណាល់ ត្រាំ។ សៀវភៅ ដែលមានចំណងជើងថា «Too much and Never enough » បានលក់ដាច់​ជិត១លានក្បាល គ្រាន់តែក្នុងថ្ងៃចេញលក់ដំបូង។ សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាេមរិក បានចាត់ទុកសៀវភៅនេះ ថាគឺជាបណ្តុំនៃពាក្យ​កុហក ដើម្បីបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយស របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី៕