យើងហោចណាស់ មានមនុស្សស្លាប់​​៨នាក់ នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់រះ នៅហាង​ម៉ាស្សាអាស៊ី ៣ទីតាំងផ្សេងគ្នា ស្ថិតនៅតំបន់ទីក្រុងអាត្លង់តា រដ្ឋហ្សកហ្ស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី១៦មីនា​។ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយ ថាការបាញ់រះទាំងនេះ មានលក្ខណៈជាការវាយ​ប្រហារបែបរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ ទៅលើជនជាតិអាស៊ីទេ។ តែយ៉ាងណា បរិយាកាសស្អប់ ខឹង និងរើសអើងទៅលើជនជាតិអាស៊ី នៅសហរដ្ឋ​អាមេរិក កាន់តែមាន​កម្រិតខ្លាំងឡើងៗ នៅក្រោមពាក្យ​សំដីបែបញុះញង់ របស់​លោកដូណាល់ ត្រាំ កន្លងមក។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អានអត្ថបទទាំងស្រុង

ថ្ងៃទី​១៦មីនា នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ​ជា​៥ល្ងាច មានករណី​បាញ់រះមួយ កើតឡើងនៅ​ទីតាំង​ហាងម៉ាស្សាមួយ​កន្លែង ស្ថិតនៅចំងាយ​ប្រមាណជាង​៥០គីឡូម៉ែត្រ ខាងជើងទីក្រុងអាត្លង់តា។ យោងតាមលោក Jay Baker នាយ​នគរបាល​តំបន់នោះ មានជនរងគ្រោះស្លាប់៤នាក់ ២នាក់ជាស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ី ស្រ្តីស្បែកសម្នាក់ និង​បុរសស្បែកសម្នាក់។

នៅល្ងាចថ្ងៃដដែល វេលាម៉ោងប្រមាណ​ជិត​៦ល្ងាច មានករណីបាញ់រះ២ផ្សេងទៀត ស្ថិតនៅ​ហាងម៉ាស្សា២ផ្សេងទៀត នៅជាយ​ក្រុង​អាត្លង់តាដដែល។ យោងតាមលោក Rodney Bryant នាយនគរបាល​តំបន់នេះ បានអះអាងថា ក្នុង​ការ​បាញ់រះទាំង​២ករណីនេះ បានបណ្តាល​ឲ្យស្លាប់មនុស្ស​៤នាក់ ដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ីទាំងអស់។

នៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង​៨ និង៣០នាទីយប់ ជនសង្ស័យម្នាក់ ភេទប្រុស អាយុ២១ឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះថា Robert Aaron Long ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់បាន នៅចំងាយ​ប្រមាណ​២៤០គីឡូម៉ែត្រ ខាងត្បូងទីក្រុងអាត្លង់តា។ លោក Rodney Baker នាយនគរបាល​ក្រុងអាត្លង់តា បានអះអាងប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Reuters ថា យោងតាម​រូបភាពកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាព គឺ​សមត្ថកិច្ច ច្បាស់សឹងតែ​១០០% ថាការបាញ់រះទាំង៣ករណី គឺត្រូវបានបង្កឡើងដោយ​ជនសង្ស័យរូបនេះតែម្នាក់គត់។

គួរបញ្ជាក់ថា ករណីបាញ់រះនៅហាងម៉ាស្សាអាស៊ីទាំង៣ទីតាំងនេះ បានកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោង ក្រោយ​ពេល អង្គការមួយនៅអាមេរិក ឈ្មោះ Stop Hate AAPI ចេញរបាយការណ៍ ដែលបង្ហាញថាការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសាន៍ធ្វើទៅលើជនជាតិអាស៊ី បានកើនឡើងជាខ្លាំង។ យោងតាមរបាយការណ៍នេះ រវាងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ ដល់ខែកុម្ភៈ ២០២១ ជនជាតិអាស៊ីប្រមាណ​ជិត​៧០ បានអះអាងថាខ្លួនធ្លាប់រងនូវ​ការ​ប្រមាថមើលងាយ គំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្តី ហើយ​ម្នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់ បានរងនូវ​ការនបំពា​នលើរូបរាង្គកាយ។ ដូចគ្នាដែរ Center for the Study of Hate and Extremism នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានអះអាងថា ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ អំពើហិង្សាបែបរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិអាស៊ី គឺបាន​កើនឡើងមួយគុណជា៣ នៅតាមតាមទីក្រុងធំៗប្រមាណ១៦ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

លោក Nikema Williams តំណាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ នៅរដ្ឋហ្សកហ្ស៊ី បានលើកឡើងថា អំពើហិង្សាធ្វើទៅលើជនជាតិអាស៊ី នៅអាមេរិក គឺជាលទ្ធផល នៃពាក្យ​សម្តីញុះញង់ ចោទប្រកាន់ ក្នុងបរិបទជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ ដែល​លោកដូណាល់ ត្រាំ បាន​ហៅថាជា មេរោគចិន។ ដោយឡែក ក្រោយ​ហេតុការណ៍បាញ់រះនៅអាត្លង់តានេះ សមត្ថកិច្ចក្រុងញូយ៉ក បានបន្ថែមកម្លាំង យាមសន្តិសុខ នៅតាមសង្កាត់ ដែលសំបូរជនជាតិអាស៊ី៕