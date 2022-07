WHO និង Unicef ទាញសញ្ញាអាសន្នពីការធ្លាក់ចុះនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងៗ

សំឡេង ០២:៣៤

WHO និង Unicef ទាញសញ្ញាអាសន្នពីការធ្លាក់ចុះនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងៗ AP - Toby Talbot

នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ កក្កដា អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក WHO និង​មូលនិធិ​សហប្រជាជាតិ​ដើម្បី​កុមារ Unicef បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​មួយ​ស្តីពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​លើ​កុមារ។ WHO និង Unicef បាន​ទាញ​សញ្ញា​អាសន្ន​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ថា ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​លើ​កុមារ​ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​បាន​ធ្លាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង និង​កំពុង​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​ក្នុង​រយៈពេល ៣ទសវត្សរ៍​កន្លង​ទៅ​នេះ។ មូលហេតុ​ត្រូវ​បាន WHO និង Unicef ទម្លាក់​កំហុស​លើ​វិបត្តិ​កូវីដ១៩ ឬ​កំណើន​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ។