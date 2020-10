Intercontinental ballistic missiles (ICBM) are driven past the stand with North Korean leader Kim Jong Un and other high-ranking officials during a military parade marking the 105th birth anniversary of country's founding father Kim Il Sung, in មីស៊ីលអន្តរទ្វីបថ្មី (ICBM) ដែលរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងអួតសម្ងែងនៅឯព្យុហយាត្រាយោធាចំថ្ងៃគម្រប់ខួប៧៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើតបក្សពលករកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី១០ តុលា ឆ្នាំ២០២០។

© REUTERS/Damir Sagolj/File Photo