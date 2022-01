សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅចិន​កាន់​តែ​រួមតូច​ខ្លាំង​។ អ្នក​កាសែត​បរទេស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​កំពុង​ធ្វើការ​ក្រោម​សម្ពាធ​នៃ​ការ​រងបណ្តឹង​ទៅ​តុលាការ​ និង​រងការ​វាយ​ដំលើ​រាង​កាយ​ជា​ដើម​។ នេះបើ​តាម​របាយការណ៍​របស់​ក្រុម​តំណាង​អ្នក​កាសែត​បរទេស​នៅ​ចិនចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ទី៣១​ មករា​នេះ។

របាយការណ៍​របស់​ក្លឹប​អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​បរទេស​ (FCC) នៃ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ឲ្យដឹង​ថាអ្នក​កាសែត​នៅទីនោះ​ប្រឈម​នឹងសម្ពាធជាច្រើនដូចជារងបណ្តឹងទៅតុលាការ ​ការ​វាយដំលើ​រាងកាយ​ ការ​ចូលលួច​យក​ទិន្នន័យ​ ការ​រំខាន​តាម​អ៊ីនធ័រនែត​ និង​ការ​បដិសេធ​ទិដ្ឋាការ​។ អ្នក​កាសែត​ក្នុង​ស្រុក​នៅ​ចិន​ដីគោក​ និង​ហុងកុងក៏​ជាគោលដៅ​នៃ​ការ​តាម​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដែរ​។

ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​សារព័ត៌មាន​បរទេស​ជាង​ ១២០នាក់​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុងការ​ស្ទង់​មតិ​របស់​ FCC មាន៩៩% និយាយថា​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​នៅចិន​ មិន​ស្របតាមស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​ឡើយ​។ ក្រៅពីនេះ ស្ទើរតែ​ពាក់​កណ្តាល​នៃអ្នក​ឆ្លើយ​សំណួរ​ស្ទង់មតិ​ឲ្យដឹងដែរថាការិយាល័យ​របស់​ពួកគេ​មានបុគ្គលិកបម្រើការងារតិច​ ដោយសារតែ​ពួកគេ​មិនអាច​នាំអ្នក​កាសែត​ចូល​ស្រុកចិនបាន​ព្រោះ​អាជ្ញាធរ​ពន្យារពេលក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការ​។

ក្រោមការ​ស៊ើបអង្កេត​ក្នុងលក្ខខណ្ឌ​សន្តិសុខ​ជាតិ​ អ្នកកាសែត​បរទេសនៅចិនមួយចំនួន​ក៏​កំពុង​ធ្វើការ​ក្រោម​សម្ពាធនៃ​ការ​រងបណ្តឹង​ទៅ​តុលាការ​ផងដែរ​។ ហើយ​ក៏​ព្រោះ​តែ​រង​ការ​បំភិត​បំភ័យហួសហេតុ​ឬ​រង​ការ​បណ្តេញចេញ​ពី​អាជ្ញាធរ​ចិន​ អ្នក​យកព័ត៌​មានមួយ​ចំនួន​បាន​បង្ខំចិត្ត​ចាក​ចេញពី​ប្រទេស​កុម្មុយ​និស្តមួយនេះ​។

គួរ​រំឭកថា​នៅឆ្នាំ​ ២០២០​ ចិនបាន​ប្រកាស​បណ្តេញ​អ្នក​សារព័តមាន​អាមេរិក​ដែល​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​កាសែតធំៗ​អាមេរិកបី​គឺ The New York Times, The Washington Post និង The Wall Street Journal។ បើយោងតាម​របាយការណ៍របស់ FCC មាន​អ្នក​កាសែត​១៨ នាក់​ដែល​ធ្វើការ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​អាមេរិកត្រូវ​បានបណ្តេញចេញ​ពី​ចិន​ក្នុងឆ្នាំ ២០២០​។

ក្រោយ​ចាកចេញពី​ចិន អ្នក​ឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាច្រើន​បន្តរាយការណ៍អំពីចិន​ពី​ប្រទេស​ផ្សេងៗ ចំណែក​អ្នកកាសែត​បរទេសមួយចំនួនទៀត​ជួប​បញ្ហា​ក្នុងការ​បន្ត​ប័ណ្ណ​សារព័ត៌មាន​របស់​ពួកគេ​។

គួរកត់សម្គាល់ដែរថា​ស្ថានភាព​យ៉ាប់យ៉ឺន​នៃ​សេរីភាព​ព័ត៌មាន​នៅចិន​ កើតឡើង​ស្របពេល​ដែល​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ពិភពលោក​បង្វែរ​ការចាប់អារម្មណ៍​របស់​ពួកគេ​ទៅកាន់​ព្រឹត្តិកាណ៍​កីឡា​អូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំង​ជាមួយនឹង​សំណុំរឿង​រំលោភសិទ្ធិ​មនុស្ស​​នៅស៊ីនជាំង​ដែលជា​ប្រធានបទក្តៅមួយ​នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះ​៕