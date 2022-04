នាយករដ្ឋមន្រ្តី​កោះសាឡូម៉ុង លោក​Manasseh Sogavare និង​រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប៉ាស៊ីហ្វិក​លោក​Zed Seselja​ (ស្តាំ)ដែលធ្វើដំណើរ​ទៅ​កោះសាឡូម៉ុង​ដើម្បី​បញ្ចុះបញ្ចូល​ឲ្យ​កោះសាឡូម៉ុង​ឈប់​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិសុខ​ជាមួយ​ចិន​

via REUTERS - DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AN