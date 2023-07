លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំង​ Bruno Le Maire និងលោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន He Lifeng ក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតរួម​គ្នា ក្រោយចប់វេទិកា 9th China-France High Level Economic and Financial Dialogue ក្នុងប៉េកាំង ថ្ងៃទី​២៩កក្កដា២០២៣

AP - Ng Han Guan